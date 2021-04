El esposo de Bettina Romero está enfurecido porque los trabajadores de su Finca en Cafayate se cansaron de no cobrar y realizaron una protesta. Con tal de no pagar, fue a la Fiscalía cafayateña a presionar para que la policía intervenga. Aunque las exportaciones siguen dejando una montaña de dólares, los sueldos de su empresa ni por asomo se acercan a lo que establece la ley. La impronta romerista se impone en bodega Quara.

Por la tensión que generó en la Fiscalía no se pudo mantener en reserva lo ocurrido. Es que Francisco Lávaque, esposo de la intendenta capitalina, en la semana que pasó ofreció una muestra del estilo romerista. Fue furibundo a la fiscalía de Cafayate, primero a pedir, y luego, según comentan testigos, a lisa y llanamente, apretar a la Justicia para que ordenen reprimir a los trabajadores que protestaron en Finca Quara.

En Cafayate, la bodega de Lavaque, es una de las principales. Si bien es un secreto la facturación, los conocedores del rubro indican que son muy buenas. La actividad en plena pandemia no decayó ya que fue catalogada como esencial. Sin embargo, la finca Quara está que arde: Literalmente. Su propietario «Pancho» no tuvo mejor idea que pedir palos (algo muy romerista) y complicó la situación. No solo eso, como quedo dicho, se hizo el pesado en la Fiscalía.

Según comentó a Cuarto Poder Nelson López, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA) Cafayate, hace por los menos 8 años que pagan “de a puchos” un magro salario. “Fraccionan los pagos de haberes. Por ese motivo ya se hizo una denuncia en la Secretaría de Trabajo de Salta”, dijo.

Alrededor de 65 personas trabajan en Quara y el sueldo promedio es $27. 500 por 8 horas de trabajo. Según indican desde el gremio, no obstante, predomina no el trabajo registrado sino en negro: “en tiempo de cosecha han metido trabajadores en negro. Durante la vendimia todo fue en negro, irregular”, aseguró.

La estancia de Lavaque tiene casi 40 hectáreas y tuvo significativas ganancias, sin embargo, eso no se vio reflejado en los ingresos de los empleados. “Pese a las denuncias no me llaman ni audiencia, se llaman al silencio la Secretaría de Trabajo, a cargo de Alfredo Batule no se expide sobre las faltas; no hay sanción, no hay nada”, afirmó.

“Quara exporta, tiene dividendos en dólares. Nadie conoce los libros contables. Hoy no aportan al sindicato, a las obras sociales; no le entregan ropa laboral, los empleados no tienen ni calzado. Esto es insoportable; incumplió con todas las conciliaciones obligatorias que dispuso el ministerio de Trabajo y acuerdos firmados. La Secretaria de trabajo no hizo nada”, agregó.

“Queremos que el Ministro de Trabajo dictamine inmediatamente la sanción y la multa correspondiente. Si no lo hace vamos a ir al paro y movilización, llevamos más de 10 años de denuncia. Mientras tanto siguen facturando y violando las leyes laborales”, señaló.

López calificó a Pancho Lavaque como el prototipo de “Patrón de Estancia”. “Es altanero. No respeta a los trabajadores, miente, no les paga. Yo un día le reclame la grave situación y como sindicato tengo el derecho de hacerlo, y se me vino encima. Tengo testigos de cómo me trato”, contó.

Además, denunció que impidieron que el sindicato ingrese a la bodega a verificar las condiciones laborales. Según relató el gremialista de los trabajadores, están de paro y cortando la ruta, porque apenas les depositaron el 70% del sueldo, el 10 de abril. Y lo restante, diez días después.

Pero fueron al cajero el 10 y no había nada. El 11 tampoco. El 12 de este mes, Lávaque les depositó a cada uno el monto de $6.000. Sumó $3.000 a los cuatro días y mil más el 16 de este mes. Cobraron 16 mil en todo el mes.

Por eso están que trinan: ¿Ustedes podrían alimentar a una familia con $16.000 todo un mes? El esposo de Bettina cree que sí.

La impronta romerista se impone.