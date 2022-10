Así lo consideró el abogado Gonzalo Guzmán Coraita al referirse a dos fallos de la Corte ante casos de similares características con sentencias diferentes.

El abogado y periodista de Salta Transparente, Gonzalo Guzmán Coraita se refirió en La Colmena info a dos recientes fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de Salta respecto a dos demandas sobre el otorgamiento de pauta publicitaria y por el cual tres jueces del alto tribunal salteño serán denunciados por prevaricato.

La Corte de Justicia de Salta revocó el fallo dictado por el Juez Marcelo Domínguez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que en diciembre de 2020 había ordenado a la Municipalidad de la Ciudad de Salta otorgar pauta publicitaria al Semanario Cuarto Poder. Sin embargo, falló de diferente forma ante otra demanda de similares características.

“El fallo de La Corte con respecto a Cuarto Poder llama poderosamente la atención porque un mes después falló en un caso muy parecido con respecto a Peña y le ordenó a la Municipalidad que le entregue pauta. La pregunta es cuál es el criterio que tiene la Corte para decir a ud le corresponde la pauta y a ud no. Hay precedentes a nivel nacional que establece que el gobierno si bien no está obligado a dar pauta a un medio lo tiene que hacer bajo criterios de equipad y transparencia y no ser arbitrario en el reparto. Cuarto Poder tuvo un fallo ejemplar del doctor Domínguez que dejó demostrado que Cuarto Poder había sido discriminado que sigue precedentes del Supremo Tribunal nacional, por eso obtuvo una respuesta favorable que fue revocada por la Corte de Salta y el argumento es no sostenible”, consideró Coraita.-

“Quienes hacemos derecho sabemos que en los procesos el que está en mejores condiciones de probar es el demandado, en este caso es el Estado y no el actor. Tendría que tener todos los elementos para demostrar que no discrimina a Cuarto Poder”, señaló.

El abogado se refirió al posterior fallo en donde se le ordena a la Municipalidad entregar pauta publicitaria al medio de Mario Peña, de iguales características que al de Cuarto Poder donde la Corte sin embargo sí consideró que estaba siendo discriminado: “Realmente habla a las claras que la Corte de Salta no se mueve necesariamente bajo criterios jurídicos, sino que son otros los criterios que pesan en los que integran la Corte al emitir los fallos. Es un tema que debe llamarnos la atención: la Corte ha fallado en dos casos semejantes de manera distintas con poco tiempo de transcurso”.

Por otro lado, se refirió además a la información retaceada de prensa del Poder judicial y al ocultamiento de información.

Asimismo, se refirió a las mentiras que impartieron desde la Secretaria de prensa de la Municipalidad de Salta ante diferentes pedidos de informes sobre el otorgamiento de pauta por parte de la Municipalidad de Salta

“La secretaria de Prensa Valeria Capisano ni siquiera tuvo la delicadeza de respondernos”, señaló el letrado director de Salta Transparente.

Relató que la Municipalidad de la Ciudad de Salta solicitó el rechazo total de su acción de amparo, afirmando en el expediente judicial que en forma mensual envía todas las planillas de pagos realizadas a los medios publicitarios contratados al Concejo Deliberante, y que ese cuerpo legislativo, luego de revisarlos, procede a su publicación, con lo cual, sostiene, “…ya están expuestas para conocimiento de todos, los gastos y erogaciones de la comuna en tal sentido” y que por tal razón, “no corresponde que mi mandante (la Municipalidad de Salta) deba entregárselo a nadie más, atento a que ya ha sido publicado y el actor se encuentra en posibilidad de buscarlo en el Boletín correspondiente al período que quiera consultar.”

El abogado mencionó que esta información es falsa y la Municipalidad no solo omitió brindar datos requeridos, sino que además mintió deliberadamente.