En una entrevista con La Nación, el senador salteño aseguró que si el kirchnerismo acompaña la fórmula García Mansilla-Lijo para integrar la corte, él también lo hará. También deslizó que una mujer debería ocupar la Procuración General, en alusión a la salteña Mariana Catalano.



El senado se dispone a tratar el pliego de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambos fueron propuestos por el ejecutivo nacional y deben reunir dos tercios de los votos de los integrantes de la cámara alta para ser ungidos en el cargo.

En ese contexto, el senador nacional por Salta, Juan Romero, brindó (léase solicitó) una entrevista al diario La Nación para sentar su postura al respecto. En la misma, adelantó que acompañará el pliego, sólo si el kirchnerismo garantiza los votos y no hace naufragar la sesión.

«Eso depende del kirchnerismo, y nos vamos a dar cuenta después de las audiencias. Si el kirchnerismo acompaña los dictámenes, para nosotros es mucho más fácil acompañar. Ahora, hacer un dictamen en minoría, sabiendo que el kirchnerismo no va a acompañar, es asegurar el fracaso de la sesión», declaró.

El senador y fiel exponente de la casta aseguró que «no conoce» a los candidatos y precisó: «yo espero que primero apoye el kirchnerismo. Si el kirchnerismo apoya a mí no me cuesta nada sumarme. No tengo opinión porque sería prejuzgar, ni siquiera conozco a las personas y menos las escuché. Tal vez después podemos hacer lo mismo con el Procurador y con otros cargos. Si uno se queja de la grieta, no puedo quejarme cuando se logren grandes consensos. No es que no me quiera definir, sino que lo que va a servir para cubrir esos dos cargos en la Corte va a ser la actitud del kirchnerismo».

Una mujer a la procuración

«¿No le parece un problema que no haya una candidata mujer?», fue la consulta del diario fundado por Mitre. El interrogante apunta directamente a las versiones deslizadas la semana pasada y que postulaban a la salteña Mariana Catalano.

«Por supuesto», respondió Romero. «Si a mí me preguntan, creo que deberían haber enviado una mujer. Es el primer cuestionamiento mío, más allá de los candidatos». Y en tal sentido, opinó: «se puede acordar que la Procuración sea para una mujer y compensemos de esa manera, con el compromiso de que la próxima vacante en la Corte sea para una mujer».