El concejal mostró fotografías de barrio Siglo XXI donde una obra inconclusa dejó un bache que lleva varios meses sin tapar.

En la última sesión del concejo deliberante capitalino, el edil Guillermo Kripper exhibió fotografías de la calle Martín Fierro, de barrio Siglo XXI. En el lugar hay una obra inconclusa de la municipalidad que dejó un enorme bache cubierto de agua.

«Es una obra sin terminar de entre 3 y 4 metros cuadrados sin pavimentar, sin el hormigón correspondiente. Esto genera muchas dificultades en el tránsito, en la seguridad de los vecinos, ocurrieron accidentes», destacó Kripper.

Sin embargo, lo llamativo es que en el lugar se encontraron renacuajos, lo que da cuenta del tiempo que el bache lleva sin tapar.

«Se puede divisar a la distancia que dice ´Estamos haciendo´. ¿Qué cosa? Me digo yo. Y la respuesta está en la próxima imagen. Y acá no me lo van a poder creer. ¿Qué estamos haciendo? Renacuajos. Me tomé el trabajo de remarcar con circulitos los renacuajos. ¿Qué estamos haciendo? Llamando al dengue», señaló el concejal.