Presentará una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia

El gobernador Axel Kicillof anunció que presentará una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, medida impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires expresó críticas contundentes hacia Javier Milei y anunció que buscarán recuperar los fondos a través de una medida cautelar. Asimismo, afirmó:“Tenemos un Presidente que se roba los fondos de las provincias”, sentenció.

Luego de que Javier Milei optara por suprimir el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, establecido durante la administración de Alberto Fernández tras una protesta policial contra el gobierno de Axel Kicillof, la confrontación entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales se intensificó. En respuesta, el gobernador bonaerense ofreció una rueda de prensa para criticar enérgicamente al Presidente por su gestión y la política de ajuste que está implementando en todos los ámbitos del Estado.

“Estamos ante un presidente que ha decidido reconfigurar un Estado. Se roba los recursos de las provincias. Para ser claros con esto: no son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno, son del pueblo de la provincia de Buenos Aires”, comenzó Kicillof, acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario.

Luego, anticipó que irán a la Justicia para que les restituyan los fondos: “Ya agotamos instancias administrativas. Hoy instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para inicie acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron”.

El gobernador Kicillof destacó que la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal fue una decisión intempestiva, ya que había habido gestiones previas para continuar recibiendo los recursos. Señaló que el gobierno nacional asignó fondos en enero y comparó esta situación con otros casos, como el de Chubut, donde también se cortaron fondos. Explicó que enviaron documentación al ministro Caputo hace dos semanas, reclamando estas deudas y ejecuciones, ante la falta de respuesta.

Además, Kicillof relacionó esta decisión del Presidente con el revés que sufrió La Libertad Avanza en el Congreso con la Ley Ómnibus, y criticó la incapacidad de la gestión de Milei para construir consensos con otras fuerzas políticas. Afirmó que el Presidente intenta convertir ese fracaso en un triunfo y decide perjudicar a las provincias debido a su propia torpeza en el tratamiento de la ley.

Por otro lado , acusó al Presidente de recurrir compulsivamente a mensajes agresivos en las redes sociales, atacando a gobernadores y a cualquiera que no esté de acuerdo con él.Kicillof también destacó que Milei anunció que no iba a perjudicar a los gobernadores, pero inmediatamente procedió a afectar directamente a los docentes al eliminar el FONID. Explicó que las provincias simplemente transferían esos fondos directamente a los bolsillos de los docentes, por lo que considera que esta medida no va en contra de un gobierno o un gobernador en particular, sino que afecta al pueblo, en este caso a maestros y maestras de todo el país.

Luego mencionó la eliminación de subsidios al transporte, señalando que esto impacta en el bolsillo de todos aquellos que viajan por el país, ya que los aumentos en las tarifas llevan el costo del boleto a valores cercanos a los mil pesos, lo cual considera como un aumento desproporcionado e impagable.

Asimismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires anticipó que este martes se reunirá con otros gobernadores para abordar la preocupación por el avance del gobierno nacional sobre los fondos que las provincias tienen en sus presupuestos vigentes. Destacó que han mantenido conversaciones con todas las fuerzas políticas, ya que a todas les afecta esta situación. Mencionó que durante la pandemia coordinaron acciones relacionadas con la salud, educación y seguridad, y que ahora, ante la imposibilidad del presidente de aprobar leyes en sesiones extraordinarias, los gobernadores continuarán dialogando y estudiarán posibles medidas, las cuales anunciarán si es necesario. Además , expresó su opinión de que el DNU, cuyos efectos algunos ya conocen, entre ellos la posibilidad de quitar fondos a las provincias de manera intempestiva, no puede seguir vigente.

Kicillof mencionó la posibilidad de considerar la emisión de una cuasimoneda como respuesta al recorte de fondos, aunque advirtió que intentarán evitar recurrir a esta medida. Expresó que están evaluando diversas respuestas ante esta situación y que es importante evitar caer en el caos y la locura a toda costa. Destacó la importancia de buscar una solución institucional que no conlleve a la disolución de la nación.