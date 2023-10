Conversamos con Juan Aban, artista y pionero del género en Salta, sobre su carrera, sueños y canciones de su puño y letra.

Gabriela Hernández

Cada género de música es distinto, pero también cada género cambia en cada persona y lugares desde donde se los produce y se los siente.

Inicios

«Hago música desde que tengo razón siempre me ha apasionado al principio obviamente como todo niño, todo comenzó a la edad de 6 años cuando mí mamá me regaló un teclado y era comenzar a hacer inventó a jugar con los tonos, recién tuve clases a los 11 años pero yo recuerdo que cuando tenía 7 mí tío me llevaba me llevaba a la iglesia evangélica y cantaban las alabanzas»

Desde pequeño

«Me acuerdo que jugaba con un grabador de cassette y jugaba con que yo grababa mis canciones. En la adolescencia ya asistí a la casa de la cultura en embarcación mí primo me enseñó las notas y era un chico que cantaba en los actos escolares en los centros públicos, eventos de cáritas, cantaba música romántica y no reggaeton, siempre tuve el suelo de cantar hacer mí música y grabar pero siempre el atenuante lo económico»

Los costos de producción

«Para grabar algo tenés que pagar estudio y obras, en el 2012 comienza la idea oficial de Juancito The Revelación, primero me hacía llamar Juancito la voz del reggaeton recuerdo, pero quedó «Juancito TR»

Camino al éxito

«Mí carrera comenzó oficialmente en el 2013 grabando mis primeras canciones, cada que entraba a Youtube estaban las pistas gratuitas, fue todo un proceso de formación y aprendizaje, prueba y error, más me firmó el hecho de ser autodidacta, en 2013 estaban de moda los programas de estudio. A los 15 16 a través de internet tuve la posibilidad de hablar con gente de otros países y yo, jodiendo me metí a los grupos de freestyle y conocí a DJs que me dijeron que improvise y ahí nació «Dale Dembow» (disponible en Youtube uno de sus primeros temas)

Inspiración

«Me inspira la vida las vivencias las experiencias, dejar un mensaje al otro y mostrar lo artístico JTR es muy romántico e idealista pero quiero dejar algo a la sociedad, responder a las lógicas del mercado pero no perder la escencia, ver qué tomo y que no»

Producción propia

«Respecto a mis producciones «The Return» es mí primer álbum que de alguna forma junta las canciones que lance durante el año 2015 2016 2017, como «Ya no» que la hicimos con un colega estadounidense, y es la expresión de la música porque te habla de nuevas oportunidades que te permiten conocer gente que te genera nuevas puertas, en el 2015 me presenté a un concurso de un productor portoroqueño, que se llama queqo Música, ahí salió la canción «si tu te vas». Luego llegó la canción «quiero» que la realice con un productor argentino. En 2019 y 2020 ya me anime a hacer mis canciones producidas totalmente conmigo porque «The Return» tiene canciones que las hicimos con diferentes productores.

Redescubrirse

«La pandemia me permitió conocer mí yo e indagar un poco más, ya que en ese tiempo todos estábamos un poco existencialistas pensando en lo que va a pasar adelante y a futuro y gracias a eso me permitió volver a la música, porque tenía pensando en dejarla, pero bueno conocí un nuevo programa de manejo de audio y trabajo sol a sol las nuevas producciones, como la canción «si tu te vas» y fantasía que son canciones hechas por mí al 100% la letra, la voz y la música»

A futuro

Consultado sobre con quién le gustaría colaborar Juancito TR nos comenta que con David Leiva ya que le gusta su estilo y le parece un artista con un performance que combina con el suyo y tiene una voz muy buena, y a nivel internacional le gustaría colaborar con R.K.M & Ken-Y Que son los responsables de que JTR haya iniciado su camino en el Reggaeton

Cantar desde Salta

«Hacer música desde Salta tiene su toque: hacer reggaeton desde Salta tiene la característica de que principalmente tenés la posibilidad de jugar un poco (sin perder de vista de que tenés que estar actualizado) y mezclar de alguna forma lo viejo con lo actual y, por qué no, con los sonidos regionales del lugar, que es algo que estoy planteando a futuro, hay muchos artistas que no tienen la visibilidad que se merecen, y aquí hay un problema serio ya que no se cumple con el cupo de ley de medios y eso es un tire y afloje más allá de lo avances que tiene el INAMU, queda mucho por hacer ya que cuando haces contacto con las radios te piden dinero y está el desafío. Me crucé con 2 o 3 artistas de Reggaeton y Trap en Salta».

Fuerza en cumplir los sueños

«Otro tinte es que soy una persona ciega y más allá de los desafíos pude encontrar los puntos a favor, hoy soy músico y productor músical, entonces quiero dejar ese mensaje de ánimo a los lectores, que todo se puede que tengan perseverancia. Estoy en todas las redes y plataformas de música como Juancito The Revelation»