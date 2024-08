Otro caso de apremio a la libertad de expresión envuelve a Salta y a Jujuy. La víctima está vez es una periodista de Apolinario Saravia hostigada por la esposa del gobernador de Jujuy.

Gabriela Hernández

“Marina Torres, soy de Apolinario Saravia, aquí en el Departamento de ANTA” de esta forma comienza la nota Marina, una periodista de a pie conocida en su pueblo por ejercer el verdadero periodismo, ese periodismo que va de frente y puede cambiar la realidad adversa de aquellos lugares en donde se desarrollan todo tipo de injusticias y necesidades. Marina siempre está pendiente de sus vecinos y de aquellos que atraviesan diferentes problemas, siempre está predispuesta a escuchar a quien le solicite la ayuda que solo los medios pueden dar.

Los hechos

Todo comenzó cuando sucedió algo parecido al conocido caso de “Los Presos Por Tuitear”, todo se desencadena cuando Marina visibilizó un mensaje enviado a su redacción por trabajadores de la empresa “Teramac” y lo plasmó en su página, este estilo según Marina “es como hago, informo el mensaje tal cual llega, lo copio y lo pego, porque es la forma de darle voz, lo que yo siento, a la gente que por allí se quiere expresar, ¿no?”. El posteo fue acompañado con imágenes y videos de las condiciones deplorables de las instalaciones de la empresa, Marina estuvo haciendo un par de consultas, “obviamente como debemos hacer” remarcó.

Después, acto seguido, la esposa del actual Gobernador de la provincia de Jujuy se comunica y le pide a Marina que elimine la publicación y sobre todo que le brinde la fuente de información, o sea, quería a quién envió el material de la empresa a Marina, ¿caza de trabajadores?. Ante la negativa, a Marina la intiman con una carta documento, y después también a través de audios, “donde ella me pide que, si no hacía eso, el abogado iba a continuar. con las acciones legales en contra mía” comenta Torres.

No es lo único

¿Viviste otro hecho parecido antes?

“Sí, me tocó vivir hechos, no con personas con tanto poder como la esposa de un gobernador” comenta la periodista y agrega “ sí me sucedió en anteriores ocasiones también, cuando visualicé un caso de un trabajador rural que denunciaba también eso, el maltrato laboral, condiciones prácticamente esclavizantes, que después terminaron con una intervención por parte de la gente de trabajo, de nación, trata de persona y demás, y se terminó resarciendo económicamente a ese peón y hay otro que está todavía en juicio”.

El periodismo, ese hermoso y difícil camino

¿Qué te llevó a transitar el camino del periodismo?

“La necesidad de la gente y mía propia también, de poderme expresar, de poder visibilizar todo, no solo lo bonito, sino también visibilizar las cosas que por ahí no estaban tan buenas, pero que eran muy, muy importantes para la comunidad que se sepan”

Libertad de expresión

“Me parece que con lo valiosa que es la libertad de expresión, todavía hay sectores, sobre todo los poderosos, tanto políticos como económicos que necesitan comprender que la libertad de expresión es un derecho”.En algunos lugares todavía falta

El mensaje de Marina a los colegas periodistas

“Y yo les diría que nos atrevamos, que hay mucha gente para las cuales nosotros somos su única esperanza. Porque así me decían estas personas, ¿no? Hay gente que increíblemente a nosotros, a la gente que hace prensa, a la gente que hace periodismo, que hace comunicación social, somos la única esperanza y la última. Entonces, que eso nos dé fuerza para no callarnos, para levantar eso sí siempre la bandera de la verdad, que seamos honestos y que recordemos siempre que la libertad de expresión no tiene y no debiera de tener nunca precio. Así que ese sería mi mensaje”

Este caso se sumaría a la ya censura que ejerce el Gobierno de Javier Milei el cual avanzó contra la libertad de expresión en el país ejerciendo un control ideológico en instituciones principalmente contra el cine, como también la vigilancia excesiva a las redes sociales.

Toda la solidaridad con Marina que lo único que hizo fue ejercer su trabajo y dar voz a los que estarían trabajando en pésimas condiciones. NO MAS CENSURA EN ARGENTINA.