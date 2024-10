Interna libertaria: Orozco a Zapata lo desconozco

Previo a la Segunda Marcha Universitaria en una reunión del bloque LLA se sacaron chispas varios “dirigentes” entre los cuales destacaban Maria Emilia Orozco y su exjefe político -ahora compañero de banca- “Bigote” Zapata.

Señor Equis

Antes del acto paupérrimo en Parque Lezama, la disputas de poder por el territorio de Salta venían subiendo de tono, para cuando pasó el show, todos volvieron a estar con el cuchillo entre los dientes. Hay un rumor sobrevolando Salta, y es el que Milei no para de perder imagen en la provincia donde mejor le fue.

Entre consultoras no se ponen de acuerdo, pero al gobierno le preocupa el tobogán en el que entró La Libertad Avanza y específicamente en Salta. Por esto es que de a poco están buscando activar el “partido” en la Ciudad y después a medida que vayan armandose, en todas las localidades.

Emilia Capitana

Dentro de las filas libertarias ya se manifiesta una incomodidad por la distancia que tomó Orozco del dueño de la Libertad en Salta, el petiso Alfredo. En su defensa alega malas maniobras en el Parlasur y una pérdida de capital político por su pasado romerista y empresaurio.

A Orozco le preocupa no poder poner en marcha la maquinita libertaria en la provincia, estando tan cerca fin de año y las inminentes elecciones legislativas nacionales. Muchos temen que si no consolidan el espacio, los votos y la militancia se fuguen a partidos cercanos o no tanto, y ese escenario dejaría knockout a quien se retobó contra sus dos ex jefes.

La rebeldía de Emilia tiene un sentido, y es que sus compañeros diputados, dirigentes y el del Parlasur son tan Sub80 que en cualquier momento quedan gaga o se van con San Pedro. Además, aunque nadie lo admita, ninguno es un ejemplo del libertarismo como profesa el Peluca.

La inestabilidad del espacio y el crecimiento exponencial que tuvo la Diputada, desde mediados del 2023 a la fecha, hicieron que se les suba los humos y empiece a bardear a propios y ajenos, algo muy típico de LLA. Pero no tan común entre los empresaurio-político-oligarcas de Salta, donde la cosa se maneja por órdenes del que tiene la billetera y fin de la discusión.

La Libertad Avanza en su espíritu y praxis improvisadora dió lugar a todo tipo de personajes a lo largo y ancho del país. En algún punto para Orozco integrar LLA fue la mejor decisión de su vida, ya que los votos de los salteños la colocaron por encima de sus viejos patrones políticos.

La Rosca

Mientras tanto en Ciudad Gótica, nadie se puede alegar los votos libertarios en Salta por lo que no pueden ponerle precio ni venderlos. La crisis libertaria en Salta aún no es evidente, será cuestión de tiempo y proximidad a las elecciones para ver cómo se resquebraja hacia dentro.

En algún punto la cosa se dió vuelta, y hoy son Olmedo y Zapata los que tienen que sentarse con Orozco a negociar las listas. Algo impensado hace poco más de un año cuando la entonces concejala no llegaba a cubrir el piso de votos para renovar su banca en los Delirantes detrás del Xamena.

Olmedo tuvo reuniones con Juan Carlos Romero para ver un frente antiperonista en Salta, pero las negociaciones no progresaron por el pase de facturas del petiso contra Miyagi. Por su parte Zapata busca seguir unido a Orozco aunque ahora la Diputada está rodeada de una militancia muy distante al Bigote.

Los actos y convocatorias que vienen llevando a cabo en Salta no terminan de convencer al Jefe Nacional y crece la tensión por quién dirigirá LLA en 2025. Lo que es seguro es que no hay arreglo posible con Saenz y que seguirán marcandose como oposición a él.

El arreglo

Hay un ultimátum para toda la dirigencia libertaria en Salta, y es que a pesar de toda la malaria que sufre el laburante, el Jefe pide que convoquen y sostengan la mística de Milei, algo que sólo puede hacer Emilia Orozco. El resto de la dirigencia está lejos de ser la cara de la Libertad en Salta sobre todo por haber sido Casta en otros partidos.

Desde Nación pidieron “guillar” a Olmedo para 2025, sobre todo por su mal desempeño en el Parlasur y el desmanejo político que lo terminó eyectando de la presidencia de aquel Parlamento, un hecho inédito en la historia de la institución. Por su parte Zapata está midiendo muy bajo y no le alcanza para disputar el primer lugar en las próximas elecciones, depende pura y exclusivamente de la benevolencia de Emilia y el Jefe.

El resto, cual diablitos detrás de la monja, esperan que el país no explote hasta enero para salir a hacer campaña con la cara de Emilia y lograr retener aquel 67% histórico que obtuvo la Licenciada en Comunicación. Una libertaria de primera hora que está en contra de la Ley de presupuesto universitario a pesar de haber logrado su título gracias a la gratuidad de la Universidad.

Una libertaria que reniega de las dádivas pero que usufructuó todo tipo de becas y beneficios que brinda hasta hoy la Universidad Nacional de Salta, así como otras en todo el país. Una libertaria a la que no se le conoce muchos trabajos “en blanco” ni experiencia a pesar de llevar 10 años como profesional.