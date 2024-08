Hablando de ñoquis, La Sra. de Estrada nombrada

Emiliano Estrada, el despotricador que acusa de corrupción a quien se oponga a su cruzada por la gobernación de Salta, suma una nueva acusación luego de su relación con Walter Festa, denunciado por lavado de activos. Lo empañan el supuesto financiamiento de su campaña a diputado nacional de 2021 con Aportes del Tesoro de la Nación. Aparecieron los registros de que durante dos años tuvo designada en la Cámara de Diputados de la Nación a su esposa y artista Mariana Ayraudo, quien habría cobrado sueldos y usado pasajes aéreos sin trabajar.

N. de R.

Desde hace un tiempo que la red Tik Tok se vio nutrida de varios videos en los cuales el diputado nacional Emiliano Estrada se dedica a insultar y los funcionarios saencistas de inútiles y busca levantar sospechas de corrupción en la gestión. Replica en Salta el estilo agresivo Javier Milei y ansía que el mismo éxito electoral lo beneficie en su intento de renovar una banca en el Congreso de la Nación y reiterar en 2027 su postulación a Gobernador luego de la derrota que sufrió en 2023.

El perfil de opositor no debiera tener objeciones, salvo porque hace apenas dos años hizo campaña de la mano de Gustavo Sáenz, y gozó del apoyo de todo el aparato oficialista al que traicionó. No solamente a ellos, sino al kirchnerismo para formar una alianza con libertarios salteños como Alfredo Olmedo y Carlos Zapata. Quiénes serán sus socios esta vez? Dicen que apuesta a copar el Partido Justicialista junto a Sergio Leavy. Hay límites para estas alquimias de un diputado con el ego de Luis XIV?

Sociedades sospechosas

El pregón de ética pública y eficiencia en la gestión choca frontalmente con comportamientos personales y públicos que lo presentan como un fiel representante del kirchnerismo que lo tuvo de funcionario y que elevó los niveles de la corrupción en Argentina, más allá de los límites que en los ’90 había impuesto Carlos Saúl Menem.

Cuarto Poder ha puesto en evidencia las sospechosas sociedades que tienen a Emiliano Estrada como propulsor y financista, que lo ubican con intereses incompatibles cuando fue Ministro de Economía en el último tramo del tercer gobierno de Juan Manuel Urtubey.

También este medio ha difundido la existencia de la causa por enriquecimiento ilícito abierta en contra de Walter Festa, el ex intendente de Moreno (Bs.As.), que es socio de Emiliano Estrada en Kaiser Rental Cars. La investigación está a cargo de la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y busca las conexiones de Festa con Cactus SRL y lotes en Cafayate. La conexión en Salta era el legislador nacional.

Lo que ocultó en el urtubeysmo

Estrada es el mismo que consintió y ocultó como titular de la cartera económica provincial megafraudes como el Fondo de Reparación Histórica o el Fondo del Bicentenario, plagados de promesas de obras que nunca se realizaron o rindieron, y que se convirtió en una secuencia impune gracias a la justicia dependiente. Al menos nunca presentó una denuncia por semejantes estafas. Este diputado nacional jamás habló de esto, como también avaló y sostuvo la agencia financiera del Banco Macro, comandada por la familia Brito que se lleva desde hace 25 años miles de millones, al tiempo que mantiene cautivas de manera permanente no solo al Estado Provincial sino a cien mil familias más. Estrada siempre respetó los negocios de su primo hermano y mentor Fernando Yarade.

Paradójicamente, cuando Juan Urtubey se propone como senador nacional, tampoco contará con su ex discípulo que ahora también lo traicionará.

El financiamiento bajo sospecha

Todavía queda pendiente investigar a Estrada por el financiamiento de su campaña electoral como diputado nacional en 2021, cuando se presentaba en los municipios y ofrecía Aportes del Tesoro Nacional cuyos montos millonarios eran retenidos en porcentajes alevosos para hacer proselitismo de su lista. Solamente un intendente del Valle de Siancas se animó a devolver la plata antes que exponerse a la complicidad en un fraude a la administración pública nacional. Otros alcaldes cedieron a estas tentaciones y hoy no pueden explicar el destino de la plata que, por cierto, no se rinde ante Nación pero sí ante los ciudadanos que no vieron ninguna mejora en sus pobres localidades.

Huellas dactilares idénticas a las de Estrada aparecieron en unas grabaciones que ha negado pero que también comprometen la plata de la obra pública sobre el final del gobierno de Alberto Fernández. El dinero también fue para financiar otras campañas kirchneristas en el país?

Socios bajo la lupa

Con semejantes antecedentes, todos verificables, está claro que no existe ingenuidad en ninguna de las maniobras de Estrada, y que la necesaria distancia que debiera tener un diputado nacional o un Ministro de Economía con empresarios ligados al Estado, no fue respetada. El que se dice casto aparece como todo lo contrario.

El nepotista que faltaba

Sólo faltaba el nepotismo para incendiar su figura. Emiliano no muestra diferencia alguna con el resto de los corruptos que lo encumbraron y a los que con cinismo cuestiona y sobre los que escupe con lengua de fuego.

Apenas ingresado al cargo de diputado nacional Estrada resolvió su economía familiar de la manera más simple, y designó como asesora a su esposa Mariana Ayraudo. Desde mayo de 2022 y hasta Febrero de 2024 fue empleada de la Cámara de Diputados de la Nación, pero ahí dicen conocerla, ni existirían registros de que hubiera cumplido tareas y menos, horarios.

Por el contrario, en las redes sociales Mariana informa que es cordobesa de Laboulaye, que se dedica al arte, y que está instalada hace varios años en Salta gozando de una vida tranquila y sin los sobresaltos que padecen los agobiados salteños que no consiguen trabajo ni pueden gozar de los beneficios que otorga la categoría de “ñoqui”.

Está permitido especular con que Mariana Ayraudo, que viaje constantemente a Buenos Aires y otros destinos, utilizaría también los pasajes aéreos que reparten a discreción los legisladores. Estrada no es “casto” sino de la “casta” más pura.

Nombre completo: AYRAUDO MARIANA

CUIT/CUIL: 27-32929296-2

Cuit baja: NO

Sexo: F

Fecha de nacimiento: 07/04/1987

Edad: 37 años

Fallecido: NO

Cantidad de empleados: 0

Inscripción AFIP: 31/10/2014

Antigüedad AFIP: 9 años

Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES SALTA CORDOBA

CAPITAL FEDERAL

Localidad: SALTA LABOULAYE CAPITAL FEDERAL

Historial laboral

HONORABLE CAMARA DE

DIPUTADOS DE LA NACION

Fecha: 27/07/2024

Impuestos ganancias: NO INSCRIPTO

Impuestos IVA: NO INSCRIPTO

Categoría: F

Integrante social: NO

Empleador: NO

Actividad: LOCACIONES DE SERVICIO