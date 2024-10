El docente y escritor nacido en Buenos Aires, pero que reside en el trópico salteño desde los 2000, presenta este sábado en la XIV Feria del Libro de Salta su ensayo “Orán en sus raíces”.

Por Mario Flores

En tu obra literaria, después de “Destino Orán”, una recopilación de crónicas y notas históricas sobre mitos y verdades de la ciudad de Orán, y un trabajo ensayístico sobre Manuel Arias, continúa la investigación histórica sobre aspectos fundacionales pero también comunitarios en la época actual, ¿cómo se desarrolla esta tarea de generar texto históricos hoy en día?

Desde el Grupo de Letras y Memoria de Orán hemos asumido la tarea de trabajar en la difusión de la historia, la literatura y la cultura de nuestra región, ese difuso y maravilloso territorio que conocemos como el Trópico Salteño. En mi caso particular, me he dedicado a investigar la historia de la ciudad de Orán, especialmente sus orígenes y su participación en el período independentista. Esta ciudad tiene una riquísima historia, que lamentablemente en cierto sentido está vedada a los propios oranenses: no tenemos un museo, ni un archivo, ni sitios históricos donde recrear ese pasado. En ese sentido, creemos que producir textos sobre la memoria de la región que sean serios y bien documentados, pero que a la vez que sean accesibles al lector común, era una tarea imprescindible.

“Orán en sus raíces” sale nuevamente publicado por Ediciones del Trópico, donde trabajan de forma colectiva en el norte de Salta, un ejemplo editorial infrecuente, ¿cuáles son las características de este libro y cómo fue el proceso de su publicación?

Desde el año 2020, fruto de la necesidad de llegar al público más allá de las restricciones que nos imponía el aislamiento social, comenzamos a publicar un blog con el título “Orán Letras y Memoria”. Allí fuimos volcando el trabajo de más de diez años de investigación y producción de textos sobre la historia y la cultura de Orán y el Trópico Salteño, junto al trabajo literario de autores de la zona, y otros textos de interés para el conocimiento de la región. Algunos de esos textos, reelaborados y ampliados forman parte de los 14 artículos que contiene el libro “Orán en sus raíces”. Pero, además, el libro, que es editado en ocasión del 230° aniversario de la Fundación de la Ciudad de Orán, tiene un artículo introductorio que busca mostrar cómo la identidad de Orán implica desde su mismo origen la conjunción de lo hispano y de lo aborigen, como elementos esenciales a su naturaleza. Es un libro que nos desafía a revisar nuestra identidad mirándonos en el espejo de la historia.

La literatura histórica y el ensayo histórico suelen ser entendidos, muchas veces, según su «funcionalidad» en instituciones o para el estudio, ¿este libro a quiénes está dirigido y cómo se logran leer textos históricos en la Argentina actual?

En el caso de este texto, está orientado particularmente a los lectores interesados por conocer este retazo de la historia salteña, a quienes hemos tratado de brindarle una pintura de la identidad histórica del Trópico que, sin caer en el academicismo, les ofrezca la oportunidad de tener acceso a documentos y testimonios de época, y permitirles enriquecer su percepción del pasado. Propone una lectura construida desde el lugar de la periferia, ya que la región del Trópico en muchos sentidos pasó desapercibida y quedó relegada para la historiografía salteña.

La presentación en la XIV Feria del Libro de Salta marca un lanzamiento y también una actividad en conjunto con otros autores y contenidos, ¿qué lectura hacés del campo literario provincial?

Soy asiduo lector de todo lo que tenga vinculación con la región noroeste, particularmente con la historia y la cultura de la zona, que está más viva que nunca y constantemente genera producciones que expresan esa vitalidad. Algunas lecturas recientes como el “Elogio del narrador imperfecto” (de Santos Vergara, publicado por Ediciones del Trópico en 2023) o “El último viaje” (sobre la vida de Natalio Roldan, navegante del río Bermejo, de Raquel Espinoza, Ediciones BTU: 2024), son para mí testimonios clarísimos del aporte fundamental que hace el Tópico Salteño al enriquecimiento de la cultura de la región. La participación de Orán en la Feria del Libro provincial con la presentación de tres libros de reciente publicación, representaciones teatrales (en obras de títeres) de textos de cinco autores locales, la presencia de músicos y espectáculos poético-musicales llegados a la Feria desde nuestra ciudad, son también una muestra del momento especialmente propicio por el que transita la cultura del Tópico Salteño.

La presentación de “Orán en sus raíces” se dará lugar el sábado 12 de octubre en la Usina Cultural Salta, en el marco de la XIV Feria Provincial del Libro, a partir de las 20:00, junto a la reedición de “Orán Paranormal”, del autor Juan Carlos Torres.