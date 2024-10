Como si no hubiera problemas por resolver en la provincia, nuestra Lilia Lemoine vallista presentará un proyecto de declaración en contra del influencer Diego Suárez, conocido como Michelo.

En la última sesión de la legislatura provincial, la diputada por Rosario de Lerma Griselda Galleguillos adelantó que presentará un proyecto para declarar persona no grata al conocido Tiktoker Michelo 2.0. El motivo esgrimido sería la reciente visita del creador de contenido a Venezuela, donde se reunió con el presidente Nicolás Maduro.

Para la legisladora olmedista, ex macrista, ahora libertaria, los videos de Michelo “maquillan la realidad y normalizan la tortura”. Sin embargo, el motivo real no es difícil de inferir. Con 26 millones de seguidores, Michelo se convirtió en el último tiempo en uno de los mayores críticos en redes sociales al gobierno de Javier Milei.

No fueron pocos los que se preguntaron si en Rosario de Lerma no hay asuntos más importantes por resolver, como garantizar el acceso al agua potable en todos los barrios. De ser así, a quien habría que declarar persona no grata no sería precisamente a Michelo, sino al ex jefe comunal, Ignacio Jarsún.

El proyecto ya tendría estado parlamentario y podría tratarse en los próximos días.