Durante su alocución, Villada dijo que “hay voluntad para atender esta problemática, pero lo cierto es que los resultados no nos acompañan. Quizás mucho de lo que no pudimos avanzar es porque no pudimos trabajar en equipo. Esto se resuelve en conjunto”, aseguró.

En esa misma línea, el ministro ejecutivo señaló que el manejo de la información sobre la violencia no es bueno ya que existen diversos sistemas. “Esto ocurre porque no estamos trabajando de manera coordinada para unificar el sistema de información”, explicó a la vez que afirmó que, “si no entendemos que tenemos que trabajar de esta manera no vamos a lograr nada”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique indicó que, “hace dos meses se viene trabajando en la conformación del Gabinete para poder acompañar la mirada y el diseño de las políticas públicas en cada uno de los Ministerios y romper con esa idea de que las cuestiones de género son cuestiones únicamente de una Secretaría o solo de mujeres. La política tiene que estar atravesada por la perspectiva de género para poder tener una sociedad más justa y equitativa”.