Frontón o Tenis Criollo: Sin pelotas negras

En Salta el mercado de elementos deportivos, y a su vez la práctica de deportes está limitada a las pocas disciplinas que le importan a la dirigencia, es decir solo el futbol y el rugby. Uno por masividad y bajo costo inicial, el otro por su fuerte contenido clasista, con sus consiguientes vínculos en el poder político. Disciplinas tradicionales y con enorme proyección externa, como pelota paleta, aparecen virtualmente un desastre de lo que fueron. Pocas canchas, y las restantes arruinadas, nulos accesorios e indiferencia total de las autoridades políticas, más dedicadas a los bingos y a los negocios, que a la verdadera promoción del deporte en beneficio de la sociedad.

Maximiliano Rodríguez

Si bien Argentina es “la potencia” mundial en pelota paleta (vulgarmente llamado frontón, que es una importante modalidad), en la provincia de Salta es virtualmente imposible encontrar paletas, indumentaria, o siquiera pelotas para la práctica de este deporte nacido en nuestro país. Pese a esto un grupo importante de salteños aún practica esta disciplina, derivada y aceptada por la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), que nuclea las variables del deporte vasco francés por excelencia, en esta modalidad (Frontón Largo/Corto) que está a punto de cumplir el año próximo sus 120 años de existencia, ya que el primer partido registrado se realizó en la localidad de Burzaco en 1905. El hecho parece menor, o solo importante para un reducido grupo de personas, que en realidad devela una reiterada falta de políticas públicas en el impulso de los deportes, lo que significa pésimos resultados sociales. La sola presencia de un representante del futbol (Sergio Chibán) como secretario de todos los deportes de la provincia, debería alertar al resto de las actividades, teniendo en cuenta que el deporte de Messi no necesitaría tanta promoción en Salta como –por ejemplo- mal no le haría mayor apoyo al ajedrez, o el atletismo de alto rendimiento que hoy en el mundo atrae millones en torno a actividades como las maratones urbanas, o el más cinematográfico trail runnig, deporte explotado en Euro y en la Patagonia, con excelentes resultados. Máxime teniendo al salteño Santos Rueda como campeón indiscutido, por solo nombrar disciplinas menos acuñadas. No solo la falta de políticas públicas de promoción deportiva en forma reitera deterioró las actividades no explotadas por el poder político, y la dirigencia de turno, a la sasón presentada cada día con menos virtudes, y dudosas capacidades morales y de gestión.

Sin pelotas ni paredes

En el caso de nuestra versión de la pelota vasca, Pelota Paleta, también llamada Frontón o Tenis Criollo, la situación es bastante lamentable desde lo institucional en Salta. Prácticamente ninguna (por no afirmar en la totalidad) de las casas deportivas de la ciudad, es imposible adquirir cualquiera de los elementos necesarios para practicar este deporte, que cuenta aún con espacios habilitados en Gimnasia y Tiro y la Sociedad Española, dentro de la ciudad Capital, donde un grupo sostenido de deportistas aun lleva adelante una actividad que como otras podría servir como red de contención, de una sociedad cada día mas desconectada de sus valores originales. En algunas locales y clubes incluso se sostienen los restos de otrora convocantes canchas para una actividad menos degradantica para las rodillas que la fugaz popularidad del paddle, o la siempre selectiva tropa del tenis, no en vano llamado el deporte blanco. La sola concentración oficial en la construcción de playones adaptables solo a deportes como el futsal o el básquet, habla por sí misma de la falta de creatividad e interés de las autoridades de la secretaria deportes, no solo en manos del cuestionado Sergio Chibán, sino también de Claudia Vázquez, una poli funcionaria ascendida por el mejor momento del isismo, y después por sus virtudes se quedó. Para los entendidos en el tema, la funcionaría como directora de deportes de la provincia, tendría tanta autoridad como la tuvo alguna vez Walter Wayar, como directivo de la fábrica estatal de aviones. Una muestra más de la poca gestión que muestra el Estado en la promoción deportiva, desaprovechando oportunidades inigualables de exportación de jugadores en deportes más allá del futbol, que ve en el norte argentino un mercado marcado por la desnutrición infantil, con lo cual nuestros futbolistas cuentan con menos probabilidades que incluso “un gury” del litoral. Esa visión absolutamente acotada no permite ver que deportes como el volleyball o el béisbol encuentran en Salta, una verdadera cantera de jugadores, que tanto en ligas americanas, como en series europeas, encuentran un futuro personal, sin ayuda siquiera de la provincia y su secretaría, y muchos menos con una rentabilidad esperable para las instituciones de formación. Deportes de tradición nacional, como la Pelota Paleta sufre aun un mayor abandono, hasta que algún intendente con ganas de trabajar termine organizando un campeonato que reactive la actividad deportiva variada en sus poblaciones, hoy entregadas a la conflictividad y a la falta de futuro. Incluso complejos atléticos de altísimo costo de construcción y con un positivo impacto en la comunidad, hoy se encuentran totalmente abandonos a su suerte por una secretaria oficial, que parece mas bien una segunda marca de la liga salteña de futbol, ya de por si berreta y turbia en su totalidad. Es evidente entonces que la terquedad oficial en centralizar la promoción deportiva fuerte solo al futbol, tiene detrás los intereses particulares de los actores nombrados en puestos de conducción gubernamental, demasiados amplios para tan corta mirada. Sin dudas que la promoción de otras actividades deportivas podría generar un mayor interés en quienes no gustan de los deportes ofrecidos y sostenidos por el modelo de gobierno. Inclusive con pésimos resultados, como en el caso de los tres clubes grandes, que reciben dinero público, aunque no cuentan con balances creíbles, y ni siquiera tienen cuentas bancarias para seguir el flujo de divisas.

Para colmo en los últimos días hasta surgieron sospechas y cuestionamientos de algunos usuarios de redes sociales sobre el millonario Bingo de la Liga, que a esta altura de las cosas ni siquiera puede disimular el conejo en la galera. Al parecer la aparición insistente del número 10 puso en alerta a los salteños, que hasta ese momento creían ingenuamente en este negocio fabuloso que fuera motivo de una importante investigación de Cuarto Poder, que a través de dos portadas consecutivas denunció el millonario negocio detrás del Bingo y sobre todo el cuestionado y turbio manejo de esos millones por parte del entonces Pte de la Liga Salteña de Futbol, que no es otro que el actual secretario de deportes de la provincia. Demasiada firma para tanta timba.

MUCHAAAAACHOS

Según la página de historia de la pelota vasca, desde el primer Campeonato Mundial en San Sebastián en 1952 hasta 2018, se disputaron 18 mundiales, siendo nuestro país el máximo exponente mundial, puesto que ganó 40 modalidades sobre 78 disputadas en total. Una ventaja abrumadora sobre el resto, solo superada por el predominio gaucho en los Campeonatos mundiales de Polo, donde el resto compite por el segundo lugar. En el caso de la Pelota Paleta, en el segundo y tercer puesto se ubican los terruños originales de los vascos, España y Francia, respectivamente. En cuarto y quinto lugar, muy lejos, aparecen las banderas de México y Uruguay. Ambos casi en forma testimonial. Sin dudas el predominio argentino en un deporte mundial podría resultar interesante para aquellos que deberían buscar promocionar actividades físicas en una sociedad, doblada sobre sus celulares.