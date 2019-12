Una mujer fue asesinada por su expareja, integrante de la policía.

Liliana del Valle Flores, de 25 años, fue asesinada en su casa, por su expareja, un policía que se suicidó con su arma reglamentaria, después de dispararle delante de sus tres hijos.

La consigna policial, asignada minutos antes, no evitó el funesto desenlace.

No era la primera vez que Hedgar Exequiel Almirón ejercía violencia de género en contra de la joven. Sí fue la primera vez que ella lo denunció.

Habían discutido, antes, por el retraso del pago de la cuota alimentaria. Él había sido muy violento. Por eso lo buscaban. Por eso había una consigna en la puerta, para protegerla. No queda claro qué pasó.

Los hijos en común tenían 7, 5 y 2 años. Ellos estaban ahí cuando el dedo apretó el gatillo del arma reglamentaria.

Claudia, hermana de Liliana, dijo que no era la primera vez que Ezequiel era violento. Sin embargo, no lo habían denunciado para evitar que pierda su trabajo.