Si bien fue noticia en los inicios de la Gestión Durand la desaparición de mercadería de los galpones de la Municipalidad de Salta, posteriormente el caso tuvo una curiosa pausa que se vió interrumpida por el mega escándalo de Petovello a nivel nacional de hace unos días.

JOSÉ VERONELLI

La Justicia de Salta tiene abierta una investigación por la sustracción de ayuda social de depósitos municipales durante el mandato de Bettina Romero en diciembre de 2023. Están imputados Luis Emilio Fayón Medina por peculado y a Andrés Nux como partícipe necesario, pero esto parece más un sacrificio de alfiles.

Los hechos se remontan al período de transición entre la gestión saliente y la nueva administración municipal de Emiliano Durand. Durante este lapso la secretaria de Desarrollo Social Daiana Ovalle, dijo ante cámaras de televisión que la mayoría de los bienes almacenados en el Parque Industrial habían desaparecido. Esto condujo a una investigación interna y una denuncia penal presentada por el intendente Durand, aunque está última no es tan fácil de encontrar.

Durante los allanamientos, se encontró mercadería sustraída, incluyendo elementos esenciales para la asistencia social. La fiscal ha destacado la gravedad de la situación y la impunidad con la que actuaron los implicados. El escándalo ha alcanzado repercusión nacional, involucrando a figuras políticas aliadas, incluyendo a la ex intendenta Bettina Romero y a la Ministra de Capital Humano del presidente Milei.

La Transición

La exsecretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Salta, Silvia Varg, no se presentó en primera instancia a la citación para la audiencia de imputación y tampoco justificó su ausencia, lo que motivó a la UDEC a emitir una nueva convocatoria. En su segundo llamado asistió acompañada por un abogado particular, pero no declaró, no aportó documentación a la causa y optó por no responder preguntas de la fiscalía.

En diciembre de 2023 Silvia Varg Secretaria de Desarrollo Humano, Luis Emilio Fayón Medina presidente de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, y Andrés Nux integrante de la planta municipal, retiraron casi la totalidad de la mercadería y bienes de los depósitos municipales. Como secretaria, Varg era responsable de la custodia y administración de estos bienes, destinados a las personas en situación de vulnerabilidad según la Ordenanza Nº 15832.

En la imputación la fiscal Salinas Odorisio sostiene que Silvia Varg no implementó los controles necesarios sobre los bienes sociales bajo su custodia. Permitió la entrega de los mismos sin la documentación correspondiente y la intervención de funcionarios de otras áreas sin respaldo legal adecuado. Se identificaron deficiencias en la gestión administrativa, como la falta de inventarios, control de stock y la ausencia de un acta de cierre de gestión al 10 de diciembre de 2023. Estas acciones corresponden a la comisión del delito de peculado por parte de Luis Emilio Fayón Medina y Emiliano Nux, ambos imputados en la misma causa.

Pero curiosamente la poca visibilidad de la causa, previa al escándalo de las leches a nivel nacional, se prestaba para suspicacias del tinte político. Es que tal vez, había un pedido de tregua por parte de la familia Romero para no manchar “el buen nombre” de los herederos del Romerato. Algo que se cumplió a medias hasta que las organizaciones sociales consiguieron mover el avispero.

La nueva gestión

La nueva Directora de Acción Ciudadana dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, Daiana Ovalle fue convocada por el gobierno de Sáenz intendente. Tuvo a su cargo el llevar adelante la medida “populista” de organizar la fiesta de quinceaños a un grupo de salteñas de bajo recursos. Además también fue parte de la organización de las fiestas de los estudiantes y la siempre polémica elección de la reina, desde la Gestión de Isa hasta la de Sáenz.

La actual funcionaria fue candidata de la lista encabezada por Cánepa, Villamayor, Causarano, Arroyo y demás dirigentes como Kripper y Torfe en 2017. La lista logró ingresar seis concejales quedando fuera Ovalle. En 2019 Sáenz la designa como directora de políticas de juventud en la Provincia de Salta desde donde hizo clientelismo partidario llegando incluso a poner el logo del partido de Sáenz en la imagen institucional de su dirección.

En 2023 Emiliano Durand la convoca para su gabinete y la designa como Secretaria de Desarrollo Social jurando a dicho cargo el 10 de diciembre de 2023. La primera polémica llegó apenas asumió ya que acusó a Silvia Varg, su antecesora, de haber vaciado el galpón de desarrollo social solo dejando mercadería vencida. Aroldo Tonini respondió que la documentación sí estaba y desde la Municipalidad advirtieron que irían a la justicia a resolver la situación.

Con la investigación pedida por Milei sobre los planes sociales se dio a conocer que el hermano de Daiana, Facundo Ovalle era uno de los beneficiarios irregulares que tenía el plan Potenciar Trabajo doble, este beneficio social está pensado para personas sin trabajo y Facundo era empleado del gobierno de la provincia. Con esto se dio de baja el beneficio para el hermano de Daiana.

¿Hubo pacto?

Tanto de la gestión Durand como la extinta romerista aseguran que las relaciones están rotas y se han “revoleado” denuncias desde el inicio de la campaña en el inicio del 2023. Mientras que la Justicia lleva un ritmo cansino para encontrar la verdad, las denuncias mediáticas y públicas de dirigentes sociales y políticos no paran de desfilar.

La dirigencia política salteña es tan única que tiene un frente electoral que juntó tendencias de derecha, centro, izquierda y hasta personajes incomestibles. Llegado el momento la Justicia será quien demuestre quién tiene más poder, y si se logra llevar a juicio a estos inmorales que se robaron quien sabe cuántos recursos destinados para los salteños más vulnerables.

Así como en Nación, se cree que echando algunos funcionarios se limpian la cara, pero para quienes ya no están en la gestión la cosa es más difícil. La opinión pública salteña en algún momento exigirá al verdugo las cabezas de los ladrones. Mientras que las gestiones actuales tienen la difícil tarea de depurarse hacia adentro sin levantar muchas sospechas. Es que dejar un margen de dudas sobre corrupción siendo poder es y será siempre una bomba de tiempo.

Está es solo la punta del iceberg, y promete destapar escándalos muchos más importantes, cómo los que tocaran a los dueños de la caja y no se van a salvar ni en el valle ni en el norte.