Florencia Arias Bustamante dejó un mensaje en sus redes sociales en el que dice sentirse arrepentida y asegura haber actuado bajo órdenes de Estrada.

Una de las imputadas en la causa por intimidación publica que investiga la fiscalía de Ciberdelitos rompió el silencio y responsabilizó a Estrada. En una publicación en redes sociales, reiteró lo que ya había manifestado en su declaración y pidió perdón a las personas involucradas en sus publicaciones.

«Estoy triste y angustiada por todo lo que surgió desde que esta causa tomó estado público. También siento cierto alivio por enfrentar la situación y poder decir la verdad. Por eso quiero contar lo ocurrido tras ser imputada por intimidación pública. Y pedir perdón», escribió.

«¿Este es el costo que tengo que pagar por cumplir con lo que me pedían? Sí, y nunca dimensioné hasta que esta bomba me explotó. Toda esta situación arruinó mi vida emocional, económica y social. Desde que esto pasó, no hay un día en que no sienta angustia, ansiedad e incluso ataques de pánico (…) Sentimos que estamos en el ojo de la tormenta por haber cumplido con los pedidos de quien era nuestro jefe, Emiliano Estrada, y terminamos rompiendo todo, todo».

«Hace 15 días que no como bien, no duermo y no puedo ver a mi entorno porque me da miedo que ellos se vean involucrados. Siento que las personas afectadas por los videos están enojadas conmigo, y yo a muchas las conozco por mi trabajo; sé que son gente buena y que no tienen intenciones de joder a nadie».

En otro tramo del posteo, Bustamante desvincula a otros empleados de Estrada que fueron involucrados en la causa y apunta directamente al Diputado Nacional. «Involucré a amigos que, por intentar ayudarme y sacarme de este lío, fueron mencionados en medios y envueltos en un escándalo que tiene un único responsable».

«Si mi familia no me alertaba de lo que estaba pasando, yo iba a ser la persona que «tapara» a Estrada para que él no asumiera la responsabilidad de todo lo que se hizo en redes sociales», afirmó.