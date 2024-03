El diputado nacional se encuentra en el centro de un escándalo judicial y político por presuntas irregularidades fiscales y vínculos con el ex intendente de Moreno, Walter Festa. La investigación gira en torno a sus declaraciones juradas que no cierran, y su conexión con una compañía offshore no declarada, ligada a Festa.

El diputado nacional Emiliano Estrada,se encuentra en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas y su conexión con una compañía offshore no declarada. El Emiliano Gate, ha dado un giro inesperado al descubrirse nuevos detalles sobre su empresa, Káiser Rental, directamente vinculada a Cactus SRL, empresa asociada al ex intendente de Moreno, Walter Festa.

El vínculo entre el kirchnerista Estrada y el ex intendente Festa se ha convertido en el epicentro de la investigación del juzgado federal de Moreno que investiga las ramificaciones en Salta y las conexiones con el director de una compañía eléctrica, quien también es accionista de la aventura offshore del diputado nacional. Desesperado al tomar conocimiento sobre el avance de la justicia que ya se hizo pública en algunos portales de noticias, el diputado nacional salteño se aboca frenéticamente al cierre de sus declaraciones juradas, no sin enfrentar dificultades para incluir la flota de autos de Káiser Rental en su patrimonio, debido a los elevados montos que reflejan los balances.

En un intento por desvincularse del capital social de Káiser Rental, Estrada ha mantenido reuniones infructuosas con propuestas de venta simbólica de la empresa. No hay interesados en adquirirla, y ya circula en el ecosistema político empresarial de Salta el aviso: TESTAFERRO SE BUSCA”. Lo cierto es que Káiser Rental no tiene presencia física en el domicilio declarado en Ruta Provincial 77 Km 8, situación que recuerda prácticas similares utilizadas por otros personajes públicos en el pasado, como el caso del ex vicepresidente Amado Boudou y su auto declarado en un médano en la costa atlántica.

Las investigaciones ya han revelado el vínculo entre la empresa Cactus y Arroyo del Centro, de Festa. Precisamente en 2018, durante su gestión como intendente de Moreno, Festa creó la sociedad Arroyo del Centro junto a su entonces pareja, Romina Uhrig, ex legisladora que se hizo famosa en la Casa de Gran Hermano. A través de esta sociedad, adquirieron una franquicia de una rentadora de autos para operar en la provincia de Córdoba y compraron una decena de vehículos, los cuales nunca registraron a su nombre. Ahora a Justicia los investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. En mayo de 2019, Festa y Uhrig compraron dos lotes en el barrio cerrado Terravista, donde vivieron durante un tiempo. También realizaron inversiones en la provincia de Salta, donde adquirieron tres lotes en Cafayate, actualmente a nombre de otra persona.

La pareja también firmó un contrato de franquicia con la rentadora de autos Cactus, con sede en Salta, adquiriendo varios vehículos Chevrolet que pusieron a trabajar en la provincia de Córdoba. La franquicia estuvo operativa hasta 2020, cuando decidieron cerrar el negocio debido a la pandemia.

La investigación continúa, y el fiscal espera los resultados de una pericia para avanzar con posibles indagatorias. Mientras tanto, la historia de Estrada y Festa es un tema de interés no solo para la justicia, sino que también tendrá sus repercusiones en el Congreso, donde el Salteño por ahora, tiene asegurada su banca con fueros incluidos.

El ambidiestro

Patea con las dos, aunque realidad le gusta más la izquierda con la que ha logrado financiar campañas e incrementar su patrimonio. Provocador y oportunista, sueña con ser gobernador. Su vida es una carrera para llegar al poder o al calabozo. Digno hijo del “Nene”Estrada al que también le pagaron con cargos municipales. Despotricador en superficie y arreglador detrás del mostrador. Emiliano Estrada juega intereses económicos públicos y privados.

Nacido a la sombra política de su primo hermano Fernando Yarade, en tiempos en que logró manejar las finanzas públicas en acuerdo con el Banco Macro de Jorge Britos y Juan Manuel Urtubey, alcanzó el Ministerio de Economía en el último período del tercer mandato y casi tocó el cielo con su mano izquierda, con la que desarrolla actividades de penumbra.

En esos tiempos Consultora Plus comenzó a asesorar a una compañía eléctrica, por lo que la relación de Emiliano Estrada con la empresa eléctrica de Salta viene de hace una década. De allí que hace un par de años apareció su vinculación con Kevin Benavídes y Facundo Urtubey una off shore con domicilio en Londres, un capital de un millón de libras y una causa penal que todavía no alcanzó el hueso de la investigación. Que hacía un ministro de economía abrazado a los intereses de socios una empresa concesionaria del gobierno provincial? Ninguna de estas relaciones podría explicarse sino con abono corrupto. Claro que estas incompatibilidades no aparecen en los tik tok que suele difundir el diputado nacional que trata a todos de “vagos” y “ladrones”.

La denuncia la interpuso Lucio Paz Posse, entonces candidato a gobernador. Según algunas versiones un alfil de la empresa eléctrica debió renunciar al grupo empresario y se dedicó a la actividad privada tras este escándalo. Es que la agresividad con que Estrada expone sus ideas sobre el servicio eléctrico lo sitúan en las antípodas de las necesidades de una empresa que ya tiene problemas y quejas suficientes. También le generó problemas a su primo, porque Consultora Plus sigue siendo una operadora financiera, contable y política de la empresa eléctrica.

Campaña sucia

Durante la campaña de 2019, y por vínculos políticos con La Cámpora -una organización con actuación corrupta- ingresó en el área del Ministerio del Interior a cargo de Wado de Pedro y obtuvo la bendición del kirchnerismo para ser diputado nacional. La campaña fue financiada con los famosos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que distribuyó en Salta entre varios intendentes a los que les pidieron parte de los fondos.

Uno de los intendentes devolvió la plata cuando se enteró que de 12 millones uno de los candidatos de la lista de Estrada le había pedido que le dejara 7 para hacer proselitismo para Estrada. Pero muchos otros entregaron plata y se quedaron con problemas para justificar semejantes cantidades de dinero e inventar facturas truchas. Claro que no existió obra alguna, sino que todos acomodaron números para aliviar finanzas municipales y personales. Es que Estrada repartía plata que no exigía rendición y que en este tiempo Milei suprimió.

El nuevo libertario

Estrada apuesta a las redes sociales y ha comenzado a restablecer diálogo con el romerato que le promociona sus posturas en el diario familiar. Está convencido de que Gustavo Sáenz es un mandatario en baja y, a puertas cerradas, acusa de corruptos a todos los que en 2021 le colaboraron en la campaña para legislador nacional. Para 2025 necesita renovar su escaño en el Congreso y sabe que con el kirchnerismo no le alcanza, y que con el gobernador ha quebrado lanzas que no se repararán.

Solamente le queda una tercera vía funcional a los Libertarios, es decir, profundizar lo que inició en 2023 cuando se postuló sin éxito para gobernador pero que reunió a los hermanos Biella, Alfredo Olmedo y Carlos Zapata. El viento es el mismo y puede amontonarlos.

Ahora sortea plata en eventos públicos, como antes lo hiciera Alfredo Olmedo en 2013. Y acusa al resto de corrupto mientras se desabotona el cierre de la bragueta.”Emi”, como le dicen todos, es un caso singular. Entre la soledad y la contradicción se quedó con la última.