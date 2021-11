El candidato del Frente de Todos visitó Rosario de la Frontera.

El candidato a diputado Nacional, Emiliano Estrada, recorrió Rosario de la Frontera, junto a Pamela Caletti, candidata en segundo término por el Frente de Todos. Allí hizo un repaso por las obras que lleva adelante el Gobierno Nacional en ese departamento, mientras recorrió junto al intendente Gustavo Solis algunas de ellas como las de las escuelas Pedraza y Gorriti, la avenida Illia, la circunvalación, el acceso norte, y conversó sobre la importancia que tendrá la iluminación de la ruta 9/34. Además, recordó que esta semana se licitará la obra de la autopista, cinco playones deportivos y un miniestadio en el complejo municipal. “Son todas obras que el gobierno Nacional se comprometió a realizar y está llevándolas a cabo. Este Gobierno Nacional entiende que debe invertir en infraestructura en el interior porque sino no hay desarrollo posible. Por eso, no entendemos cuando otros hablan de poner un freno, ¿qué quieren frenar? ¿las obras que por fin se están haciendo en el interior del país?”; se preguntó Estrada. “El domingo lo que se vota es darle continuidad a obras que hace mucho demandaban los salteños del sur: el acceso a La Candelaria, la electrificación de Rosario a El Tala, la segunda etapa del parque industrial, la autopista de Rosario a Metán. A los rosarinos no hay que contarles nada, saben muy bien que hubo quienes les prometieron un ambiciosos Plan Belgrano que no llegó nunca. Y también saben que ahora, aun con un contexto económico complejo, las obras comprometidas en el presupuesto nacional se están haciendo”.

En este marco, Estrada reconoció que Rosario de la Frontera es uno de los municipios con una gran visión de futuro, que “trabaja con el objetivo claro de tener un parque industrial, logró la remodelación del hotel Termas, hoy tiene un parque acuático, muestra orden en el tránsito, brinda una oferta turística interesante. Rosario eligió un intendente que está gestionando muy bien. Es nuestra intención que se desarrolle la agoindustria y el área de los servicios porque tiene jóvenes con gran potencial, con muy buen nivel educativo, lo que posiciona a Rosario de la Frontera como un lugar privilegiado en el interior del país. El desafío hacia delante es seguir hacia delante procurando una mejor calidad de vida para sus ciudadanos”.

Para finalizar, Estrada pidió el voto para “seguir construyendo, para mirar hacia adelante, no nos mueven palabras como `basta` o el odio entre argentinos. Queremos hacer cosas diferentes, y hoy ser diferentes es mirarnos con amor, escucharnos, y seguir haciendo obras en cada rincón de la provincia. Somos una nueva generación que hace política sin agresión. Desde este equipo de trabajo apostamos a la renovación generacional de la política, con ganas, con fuerzas y con formación profesional”.