El legislador nacional se mostró a favor de la medida tomada por Catamarca y recomendó ver la película «No mires arriba».

Catamarca publicó un decreto en el que determina que los ciudadanos que no estén vacunados y necesiten atención médica, se les cobrará los insumos y la internación.

El diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada aprovechó sus redes sociales para expresarse a favor de esta iniciativa.

Citó la Frase como “polémica” que publicó un medio nacional y dijo: “Alguien me explicar cuál es la polémica? Si tenés la alternativa de no hacerle gastar $130k diarios al Estado vacunándote, y decidís no hacerlo, tenés que hacerte cargo de esa decisión”, dijo en un tweet.

En esa misma línea, el ex funcionario provincial recomendó “Vean la película Don’t look up, reflejo de la locura que estamos viviendo como sociedad”. E hizo mención a lo que está sucediendo en Salta en los hospitales públicos con las camas colapsadas por pacientes no vacunados. “Lo frustrante que debe ser para un científico tener que explicar lo obvio y probado”, agregó.