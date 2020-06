Los beneficiarios son adultos mayores y mujeres pertenecientes a sectores más vulnerables.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) amplió el alcance del Programa Nacional de Acceso a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para adultos mayores y mujeres pertenecientes a sectores más vulnerables, entre ellos a beneficiarios de Anses como Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados que cobren el haber mínimo y monotributistas.

Su alcance es para quienes perciben:

– Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo

– Pensiones no contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil

– Usuarios del Régimen de Monotributo Social

– Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia con una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles

– Monotributistas cuyo ingreso anual mensual no supere en dos veces el salario mínimo vital y móvil

– Desempleados; electrodependientes; adultos mayores y mujeres que residan en zonas rurales y suburbanas de su municipio.

-El programa está destinado a adultos mayores y a beneficiarios de programas sociales

Cómo solicitar la tablet

Deberán ingresar en la página de ANSES (/www.anses.gob.ar/) y completar un formulario con sus datos personales o actualizarlos. El trámite puede iniciar ingresando en la pestaña de «Mi Anses” «, con clave fiscal o número de CUIL.

Adultos mayores y mujeres que residan en zonas rurales: los municipios serán los encargados de elaborar un listado con los posibles beneficiarios y reasignar los dispositivos que no fueron entregados durante el programa creado en 2018.

Mediante la Resolución 705/2020, el Enacom amplió entonces el universo de destinatarios de este programa a «los beneficiarios del Decreto 311/20 y su reglamentación», que fue el que dispuso la prohibición del corte de servicios por falta de pago durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la pandemia a sectores en situación de vulnerabilidad.

En tanto, el artículo 4 de la norma del Enacom publicada en el Boletín Oficial, autoriza a los municipios a otorgar las tablets a adultos mayores que residan en zonas rurales y suburbanas de su municipio. A su vez, la Resolución establece el instructivo para la búsqueda de potenciales beneficiarios de dicho Programa.