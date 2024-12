El concejal libertario (ex PRO) Pablo López denunció que su par José García le hizo la misma amenaza que Socorro Villamayor a Griselda Galleguillos. «Te voy a bajar los dientes», le habría dicho.

La diputada Socorro Villamayor hace escuela en el concejo deliberante y ahora son los ediles los que amenazan con bajarse los dientes. Durante la sesión ordinaria de ayer, en la que se trató el presupuesto municipal 2025, el concejal Pablo López (LLA), denunció que su par del oficialismo, José García, amenazó con «bajarle los dientes» en el hall del edificio.

«Un concejal me amenazó con bajarme los dientes, me insultó, me dijo que me iba a bajar los dientes”, manifestó López durante su alocución. Seguidamente, adelantó que presentaría una denuncia penal contra García.

«¿Así quieren que yo venga y acompañe? Yo soy el violento, ¿y a mí me amenazan?», se preguntó. Y agregó: «Jamás caí en insultar ni en decirle ‘gil’ a otro concejal. ¿No aprendimos de Socorro Villamayor?», dijo en relación al escándalo desatado la semana pasada en la legislatura provincial.

Por último, López manifestó que decidió abandonar el lugar por una puerta lateral para evitar posibles confrontaciones físicas. «Tuve que entrar por esa puerta porque no sé si me iban a agarrar a las piñas, porque las cosas al parecer se resuelven así», expresó.