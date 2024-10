Ayer martes, la Cámara de Diputados aprobó la revisión de la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia, en una sesión marcada por el extenso debate, donde se filtró el voto electrónico en la discusión.

La diputada Socorro Villamayor defendió la medida al recordar que el proyecto contaba con el respaldo del Ejecutivo y venía firmado por el gobernador Sáenz. “Urtubey adoptó el sistema para lograr una mayor participación de la ciudadanía en los procesos electorales”, recordó. Sin embargo, subrayó que el tiempo demostró la ineficacia de las PASO, ya que “en las 4 elecciones en las que se utilizó, la participación de los partidos políticos no superaba el 20%”. Villamayor también destacó que, en tiempos de pandemia, la suspensión de las PASO no alteró la normalidad democrática. Durand Cornejo, que en otras oportunidades había presentado proyectos similares, celebró el resultado afirmando que era un logro “tardío pero necesario”. Calificó las PASO como un “gasto impúdico e innecesario” y como “una ley inventada que perturbó a la ciudadanía obligando que vayan a elegir cuando no se elegía nada”, además de representar un costo considerable para el país y la provincia. Durand Cornejo añadió una polémica y desacertada reflexión negacionista sobre la prohibición de candidatos con vínculos con la última dictadura cívico-militar, que calificó como “discriminación ideológica” y criticó lo que considera una “mirada sesgada” impuesta por el kirchnerismo.

Roque Cornejo votó en contra de la medida, señalando que no era un tema prioritario para los salteños y que la iniciativa no respondía a los intereses de la gente, sino a los del gobierno de Sáenz. Además, remarcó que no era intención del oficialismo ni unificar las elecciones ni eliminar el voto electrónico, un sistema que en otras ocasiones fue defendido desde el Ejecutivo.

En defensa de esta tecnología, Mónica Juárez aseveró que el voto electrónico “no se trata de un gasto, sino de una inversión”, alertando que “lo que está en riesgo es la democracia” y criticando la creciente apatía de los votantes. Por su parte, la diputada Griselda Galleguillos argumentó en contra del proyecto, apuntando a problemas pendientes en la legislación electoral, como la falta de aplicación de la “ficha limpia” y otros criterios que considera esenciales para garantizar transparencia. Hizo mención al caso de Sergio ‘Topo’ Ramos, actual intendente de Rosario de Lerma, procesado y condenado por peculado, quien ha enfrentado además denuncias de abuso sexual. Para Galleguillos, estos ejemplos subrayan la falta de respuestas en temas de ética y justicia electoral.

¿Inevitable debate sobre la eliminación del voto electrónico?

Tras las vehementes exposiciones de los legisladores salteños, propios y opositores al gobierno de Sáenz, el debate de ayer sobre la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias dejó en evidencia la división respecto al voto electrónico.

Si bien el foco de la sesión era el fin de las PASO, muchos legisladores dirigieron sus alocuciones hacia esta otra cuestión, anticipando que este debería ser el siguiente tema candente en la agenda legislativa.

En este sentido, la polémica sobre los medios de votación viene siendo objeto de largas e históricas disputas entre oficialismo y oposición desde los tiempos de Juan Manuel Urtubey.

La eliminación de las PASO en Salta es ahora una realidad, aunque la discusión en torno al voto electrónico y los criterios de transparencia en el proceso electoral anticipan más roces y debates en la legislatura provincial.