“No hay nada en obra de Foucault que alabe la pedofilia, ni que lejanamente la justifique”, asegura en diálogo con PERFIL Esther Díaz, doctora en Filosofía, epistemóloga y especialista en la obra de Michel Foucault ante la consulta por las acusaciones de Guy Sorman, quien dijo que el reconocido filósofo abusó sexualmente de menores en los años sesenta.

—¿Qué opinión tiene de las acusaciones?

—Me parece desde el punto de vista de Sorman algo totalmente oportunista, despreciable. Yo comprendo que el periodismo necesita noticias y tiene que hacerse eco de un escándalo así, pero qué casualidad que él se acordó de hacer esa denuncia ahora que va a sacar un libro, porque no lo conoce nadie. Se colgó de la pelada de Foucault.

¿En la obra de Michel Foucault hay algo que se relacione con este tema?

—Soy doctora en la obra de Foucault y en su obra la pedofilia no existe. He leído absolutamente toda su obra, tengo 81 años, desde antes de mis 40 años que lo estudio y por eso me doctoré a través de él. No hay ningún panegírico en la obra de Foucault que alabe la pedofilia, ni que lejanamente la justifique. En este caso, que no se trata de que escribió a favor de la pedofilia ni que hay testimonios concretos de que alguien que estudió sus obras pudiera tender a ser pedófilo por eso. Es un absurdo muy grande. La única pena es darle prensa a quien hace la denuncia después de 50 años.