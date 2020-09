Sabrina Sansone compartió una frase, falsamente atribuida al expresidente Barack Obama. Eso no es todo. La misma fue inventada por Alfredo Olmedo.

La sensación que tienen muchos artistas que el gobierno provincial, en este marco de crisis, no los ha ayudado. Y algunas publicaciones de la secretaria de Cultura hacen sentir que no sólo no se los ayuda, sino que además se los basurea.

Sabrina Sansone publicó, en una historia de Instagram, una frase acompañada de la foto de Barack Obama: “El que trabaja con su propio esfuerzo come y vive tranquilo con cualquier gobierno y vota con libertad el vago siempre reclama!” (sic).

¿A quién dirige esa frase la secretaria de cultura? A los músicos que desde marzo no pueden tocar en público? ¿A los actores, actrices y comediantes que no pueden subirse al escenario y no tienen para comer?

Un detalle, no menor, es que Obama jamás dijo esa frase. Hay un extenso artículo de Chequeado.com en el que demuestra que la primera aparición de la cita corresponde a una publicación del ex candidato a gobernador de Salta y ex diputado por el partido Salta Somos Todos Alfredo Olmedo en su cuenta oficial de Facebook. No hay registros previos al posteo de Olmedo de la publicación de la cita. Es decir, la frase la inventó Olmedo.

Una respuesta olmediana para los problemas de la cultura de Salta.