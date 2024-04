El Grupo Horizontes, propietario de medios como el diario El Tribuno y Radio Salta, inició un programa de retiros voluntarios para sus trabajadores en medio de un proceso preventivo de crisis. Esta medida, que tiene como fecha límite el 30 de abril, se produce en un contexto de ajuste económico y reformas laborales, similar a lo ocurrido en la agencia de noticias estatal Télam.

La incertidumbre y preocupación entre los trabajadores al observar la cartelería que pregonaba: “Para aquellos que deseen dejar la organización de manera voluntaria…”, es palpable, especialmente ante la posibilidad de que más de 150 empleados puedan verse afectados por esta medida. El grupo familiar, cuyo mayor accionista es el actual senador Juan Carlos Romero, ya inició el proceso preventivo de crisis ante la secretaría de Trabajo de la provincia de Salta, según confirmó Interactiva Noticias.

En este contexto, la tecnología y la digitalización han cambiado la forma en que consumimos noticias, lo que ha llevado a una disminución en la venta de diarios impresos. Esta situación ha llevado a muchos vendedores de diarios a enfrentar dificultades económicas, obligándolos a buscar alternativas para sobrevivir en un mercado cada vez más desafiante. La venta de suscripciones tampoco es la opción económica, lo que se agrava con el congelamiento de las pautas estatales a las que el Grupo Horizontes estaba acostumbrado.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los empleados de Diario El Tribuno y Radio Salta, quienes no se imaginaban que la situación económica iba a afectar a los medios en los que el Senador Nacional de Juntos por el Cambio, quien cuenta con el beneficio de mantener una planta política de 27 empleados en el Congreso, tiene centrados sus intereses económicos.

Hay quienes se plantean si la supuesta crisis no es una estrategia de despidos encubiertos del grupo empresarial de los Romero, para deshacerse del mayor número de empleados posible. No es nuevo que estos retiros no son voluntarios, sino que se ven impulsados por la extorsión de ofrecer irse con dinero o perder todo.

La crisis

Este proceso de ajuste no es único en el sector de los medios de comunicación en Salta. Recientemente, FM Capital anunció su cierre debido a los altos costos de mantenimiento. A la crisis económica actual se sumó el desmedido incremento de los costos de energía eléctrica. A modo de ejemplo, para el rubro comercial, con 28 mil usuarios, en Salta se paga $113 por hora quienes contratan potencia menor a 205KW; $109, quienes contratan hasta 2000 KW y $116 quienes contratan más de 2000KW. En este rubro, el 82% de los usuarios recibieron facturas de hasta $100 mil, y 5.043 usuarios (el 17,61%), facturas mayores a ese monto.

Otros medios tradicionales, como los diarios de Corrientes, también se ven afectados por la crisis económica y los cambios en los hábitos de consumo de la información. En este caso, los tres diarios tradicionales de esa provincia, decidieron “repartirse” los días de tirada de las ediciones de papel .

La crisis económica que se ha profundizado desde el primer trimestre de este año ha llevado a varios sectores a tomar medidas drásticas para hacer frente a la difícil situación. A pesar de que la caída de la actividad comenzó a sentirse a finales del 2023, la falta de claridad sobre una pronta recuperación ha obligado a los empresarios a acelerar las decisiones en materia de reducción de trabajadores.

Durante el verano, muchos sectores intentaron enfrentar la crisis con medidas como la reducción de horas extras, el adelanto de vacaciones y las suspensiones temporales. Sin embargo, no fueron suficientes para contener la situación. Ya en marzo, muchos empleadores se vieron en la obligación de tener que empezar a realizar despidos para poder mantener la viabilidad de sus negocios.

La situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los trabajadores, que temen por la estabilidad de sus empleos y por el futuro económico de sus familias.

¡ Política y Vino en Cafayate !

El último feriado no solo nos regaló una merecida pausa en la rutina, sino también un capítulo similar a House of Cards-versión local- en pleno corazón de Cafayate. Mientras muchos aprovechaban el día para descansar, una selecta congregación de políticos locales se reunió para conversar sobre lo importante.

Según fuentes cercanas, al principio, había un aire de temor flotando en el ambiente, comparable al de un gato con uñas afiladas en una habitación llena de globos. ¿Qué les preocupaba tanto? Las primeras palabras del anfitrión, y para nada amable maestro de ceremonias.

Es que hablamos de nada más y nada menos que Juan Romero, quien dejó claro que no se andaría con chiquitas cuando se trata de hacerle frente al gobernador. Con una sonrisa que dejaba entrever sus planes maquiavélicos, explicó brevemente su mirada y tras eso Alfredo Olmedo, el hombre de las ocurrencias estrafalarias, en medio de tanta seriedad política soltó un chiste que sirvió para descontracturar.

El almuerzo político en Cafayate fue más que un simple encuentro. Fue una mezcla de conspiraciones, alusiones veladas: todo regado con generosas dosis de vino y el inconfundible aroma del poder en el aire. Estuvo súper cómodo el diputado tiktokero, Emiliano Estrada, quien es abonado actual al diario del romerato y aunque habló poco y nada estuvo presente el intrascendente “oso Leavy”.

Reconfiguración de medios

Un verdadero torbellino agita a los medios. La noticia del cierre de FM Capital llamó poderosamente la atención en el panorama radiofónico. La diputada Mónica Juárez, en la cámara baja, se expresó reconociendo la labor del propietario, Kimón Demitropulos, incluso a pesar de sus “pequeñas” diferencias. Lo lamentable es que muchos trabajadores de prensa se quedan sin una fuente de ingresos.

Entre las novedades sobresale que FM Profesional tiene nuevo director: Juan Manuel Abdala Ibáñez, más conocido como “el Indio Abdala”, fue nombrado director de FM Profesional. En el transcurso de la semana, fue espantosamente intolerable el comentario del empresario Mario Peña, quien de manera despectiva preguntó a sus colaboradores en el aire, cuál era nacionalidad de Abdala, desconociendo los más de 30 años de experiencia en el medio del “Indio”, tal como es conocido. La pedantería con la que habla el dueño de hoteles, una bodega y un medio radial resulta, cuanto menos, grotesca si tenemos en cuenta que son expresiones de un hombre que sus comienzos en medios de comunicación fue camarógrafo y llegó a multiplicar sus ingresos solo con el mérito de ser oficialista con los distintos gobiernos de turno.

Entre tanto revuelo, pasan cosas desapercibidas. Sin temor al riesgo del escrache, con la impunidad de hacer desplantes a sus socios políticos y con una verba al borde del ridículo, el dueño de un corralón mediano de la ciudad, padre de una ex funcionaria de segunda categoría del gobierno provincial, que se pasea por Las Vegas (EEUU), gastando un buen vuelto ganado “honestamente” en la rueda millonaria de la construcción. Y hablando de gastar en serio, hay un alto funcionario provincial, que se encuentra con juguete nuevo, estrenando su nuevo mini edificio periodístico, el cual cuenta con una radio y un canal de TV y desde luego con su objeto vintage de formato grafico que persiste desde los inicios del gobierno U. En ambos casos, queda en evidencia que los jugosos vueltos del poder político tienen su redito, aunque, por cierto, en personas entradas de edad.

El canal 2 que conduce Longarela, en tanto, cambió de domicilio estaba frente a la legislatura y ahora se instaló cerca de la Rural. Desde allí todo va en picadas comentan. Al revés, ocurre con canal 10, quienes sus dueños se pasean por Francia.