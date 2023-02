Tensa no relación con el Ministro Wado de Pedro.

Al ser consultado –en una entrevista que se conoció este lunes por la mañana– por la tensa relación con su ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, Fernández agregó: «Gobierno con los que puedo gobernar».

Consultado por la periodista María O’Donnell sobre las diferencias que surgieron con su ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el mandatario retomó el planteo: “No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no; yo gobierno con los que puedo gobernar; yo sigo gobernando, no me importa”.

De Pedro había dejado trascender su malestar porque fue excluido de una actividad con Lula Da Silva durante la visita del presidente brasileño a la Argentina. La versión recrudeció la interna e incluyó fuertes declaraciones de ambos sectores. Finalmente, los socios del FdT acordaron una tregua que fue coronada con un mensaje conciliador del ministro en redes sociales. Sin embargo, los dichos expresados este lunes por Fernández indican que la herida continúa abierta.