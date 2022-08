Es por el colapso de un dique de cola en Potosí, Bolivia, y el posterior derrame de sedimentos en uno de los afluentes del río.

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos brindaron recomendaciones ante la posible contaminación con sedimento minero del Río Pilcomayo. El pedido se hace de manera preventiva hasta que se realicen los estudios correspondientes en el territorio salteño que comprende la cuenca, que va desde Hito 1 hasta el límite con Formosa.

el Comité de Emergencia creado para abordar la situación con el objetivo de minimizar posibles complicaciones en el cuerpo de agua, recomienda suspender la pesca y/o cualquier tipo de captura de peces en el río en la zona comprendida en el territorio provincial, desde Hito 1 hasta la frontera con la vecina provincia de Formosa.

Esta medida se adopta de forma preventiva, hasta que la Secretaría de Recursos Hídricos pueda llevar a cabo los estudios correspondientes en el territorio salteño que comprende la cuenca, que va desde Hito 1 hasta el límite con Formosa. Se espera, que en caso de llegar el material a la zona mencionada, lo haga aproximadamente entre el domingo 07 de agosto y el martes 09 del mismo mes.

Las recomendaciones:

• No consumir agua

• No realizar pesca

• No consumir peces

• No bañarse en el río