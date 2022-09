El diputado nacional de Ahora Patria recordó las elecciones de 2015, en las que compartió boleta con Sergio Massa, Alfredo Olmedo y Gustavo Sáenz.

En 7 años pueden pasar muchas cosas, como cambiar de ideología o de partido. Y a esta altura es difícil saber si el que lo hizo fue Sergio Massa o Carlos Zapata. Ambos compartieron boleta en las elecciones del año 2015, uno como candidato a presidente, el otro como candidato a parlamentario del Mercosur. En el papel también hubo espacio para Alfredo Olmedo y Gustavo Sáenz.

En el programa A Quemarropa que conduce la periodista Vanesa López le consultaron sobre su vínculo con el actual ministro de Economía. «Esa lista respondía al Massa que iba a acabar con los ñoquis de La Campora. No era ni soy massista», se excusó.

Sobre su relación con el gobernador Gustavo Sáenz, Zapata manifestó «nos separamos cuando apareció la causa Huergo y no estuvo dispuesto a investigar».

Por otro lado, le consultaron si responde a ex-diputado nacional y empresario sojero Alfredo Olmedo, a lo que respondió: «Cuando fui electo concejal fui a verlo a Alfredo Olmedo y le pregunté cuánto había que pagar de aportes al partido, quién nos iba a bajar línea para votar y si tenía que rendirle cuentas a alguien».

Y añadió: A lo primero me dijo que no necesitaba, a lo segundo me dijo ‘la gente los eligió a ustedes, respondan a la gente’. Y para votar, nos dijo que votemos de acuerdo a nuestra conciencias. Si hubiera sentido en algún momento una presión para cambiar mis convicciones yo me hubiera ido, definitivamente«.