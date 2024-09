El Gobernador y sus mariachis: Vestidos para un Grammy Latino

Esta semana hubo muchas inauguraciones. Todas importantes. Pero lo insoslayable fue el atuendo con el que los funcionarios acudieron a los eventos. ¿Sale una nueva banda?

Lucas sorrentino

En una de esas tierras mágicas y soleadas que los poetas suelen describir con nostalgia y vino torrontés, parece haber nacido una nueva tendencia política… o tal vez musical. El Gobernador de Salta, acompañado de sus fieles funcionarios, ha decidido darle un giro de estilo a la tradicional imagen. Adiós a los trajes de sastre, corbatas apretadas y zapatos de cuero lustrado. Ahora, el look oficial parece sacado de un videoclip de música ranchera o una fiesta sorpresa en la que Marco Antonio Solís revive a lo grande.

La moda es clara: camisa blanca y jean, como si, en lugar de redactar decretos, estuvieran afinando guitarras para la próxima serenata. Algunos aseguran que están ensayando para un reality de talentos, otros creen que quieren revivir los éxitos del mariachi en suelo salteño. Sea como sea, la vestimenta no pasa desapercibida.

¿Modernidad o Tradición?

Dicen que la camisa blanca es símbolo de pureza. ¿Será un mensaje subliminal para mostrarnos que la administración es tan transparente como el algodón que los viste? Pero el jean, ay, el jean. Ese tejido universal que va de lo urbano a lo rural con la misma soltura. Quizá nos estén diciendo que están listos para cualquier terreno, desde despachar en el despacho hasta la peña del viernes. ¿Quién puede culparlos?

Hasta ahora, los rumores de una banda tributo a Marco Antonio Solís (el astro de la música regional, no confundir con Juan Gabriel, aunque las comparaciones sean inevitables) parecen no ser más que eso: rumores. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si no habrá algún funcionario que lleve en el bolsillo un pequeño acordeón, listo para acompañar las decisiones políticas con una ranchera bien entonada. ¿Será que Salta ya no solo es conocida por su paisaje, sino también por una nueva ola musical-política?

Los Secretos del Look

Algunos analistas de moda (porque sí, hasta eso hay en política) aseguran que este nuevo uniforme es una forma de acercarse al pueblo. Porque, claro, nada dice “funcionario accesible” como una camisa blanca de lino que parece recién planchada por las manos de un estilista parisino, combinada con un jean que bien podría haber salido de una boutique en Buenos Aires. O tal vez, como sugieren algunos maliciosos, sea simplemente un deseo reprimido de figurar en la portada de algún álbum de rancheras o en el poster de una banda tributo.

Una de las obras inauguradas

Lo mariachi no quita la obra. Uno de los eventos en los que los funcionarios acudieron “uniformados” fue para inaugurar la obra civil del alteo en dique El Limón, departamento San Martín, obra que el gobierno provincial financió con platita propia, ya que Milei recortó las partidas.

“Como símbolo del esfuerzo del Gobierno de Salta para solucionar la crisis hídrica del departamento, el Gobernador entregó la finalización de la obra a los intendentes de Tartagal y Aguaray. Anunció que el lunes comenzará la instalación de las boyas de ultrasonido”, señalaron desde el gobierno. .

El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho recordó que esta obra había sido comenzada por Nación y llegó a ejecutar el 25%, por lo que la Provincia se hizo cargo del 75% de obra restante.