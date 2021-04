Sergio Leavy irá a la Justicia para impedir que cuatro partidos se queden con el nombre del Frente.

Cuatro partidos de los siete que integran el espacio provincial decidieron apartarse, acusando al PV de no querer negociar el armado de listas. Se presentaron en el Tribunal electoral con el mismo nombre del frente nacional.

Los mismos partidos en el 2017 decidieron no acompañar a Sergio Leavy en su candidatura a diputado nacional, Unidad Popular (UP), Kolina, “Frente Grande” y Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).

Esto dejó muy mal parado a Sergio Leavy, en teoría el conductor del Frente. En parte, porque demostró que no conduce nada. Su única reacción, tardía, letárgica, será recurrir a la justicia, para impedir que esos cuatro partidos se queden con el nombre. Salta tendría un Frente de Todos sin el Partido para la Victoria.

Pero “El Oso” sigue sin hacer autocríticas.

Elia Fernández dio a entender que uno de los detonantes de haber tomado esta decisión fue que el Oso quería imponer un candidato extrapartidario. “Si nos van a traer a un extrapartidario que siempre rechazó todas las políticas nacionales y populares, no entendemos nada”, dijo. En tal sentido, Elia Fernández indicó que venían teniendo un buen diálogo con Partido Felicidad hace unos días atrás: “Ellos no mostraron mucha voluntad de apoyar nuestra postura. Es Mauro Sabbadini quien no está queriendo dialogar, no nosotros”.

Respecto a la posición tomada por Sergio Leavy, quien consideró esta consolidación como una falta de respeto, Elia Fernández sostuvo que han venido dialogando con él desde el año pasado y no han logrado llegar a ningún consenso: “En la última reunión, que fue el día viernes, él fue nada más que un segundo a dejar a Laura García para que lo represente, en un diálogo que fue muy acalorado y que la verdad fue definitorio para nosotros. La falta de voluntad de diálogo que mostró Leavy nos dio las señales de que ya no podíamos seguir dilatando más nuestras decisiones, porque además estamos a días de que se cierren los frentes y ellos querían que firmemos sin tener claras las listas, o sea, querían que firmemos un cheque en blanco sin consensuar candidaturas y nosotros ya estamos cansados de ese destrato”.

Vimos que no estaban dadas las condiciones para un acuerdo serio que garantice una participación amplia y homogénea”, detalló una de las figuras de Unión Popular, Daniel Escotorín, sino que por el contrario, “vimos que se repetían prácticas anteriores que nos llevaban a repetir la experiencia del 2019, con acuerdos de última hora y la imposición de figuras que representan las antípodas de nuestro pensamiento como Sonia Escudero para Convencional”.

Escotorín aseguró que uno de los acuerdos que tenían era el de consensuar las listas antes del 30 de abril para poder presentar el frente, algo que estaba lejos de concretarse. “Por eso decidimos tomar el toro por las astas y proponer las normas, que para nosotros tienen que ser más claras y democráticas”, indicó, aunque no descartó seguir conversando para volver a confluir en el mismo espacio porque consideró que no pasaron a ser enemigos.

La impugnación legal

El apoderado del partido que preside Leavy, Juan Pablo Marco, fue el único que salió a hablar. Leavy, conductor ausente, guarda silencio. Marco dijo que intentarán seguir conversando para arribar a un consenso. Marco negó lo que los referentes de los otros partidos señalaron: la pretensión del Partido de la Victoria en general y de Sergio Leavy en particular de imponer criterios y candidatos al conjunto, pero sí resaltó que “los demás” partidos deberían reconocer que el Partido de la Victoria tiene más referentes en Salta y es la fuerza que mantuvo un crecimiento sostenido “en estos últimos 10 años”, con una estructura que abarca toda la provincia y bancas en varios municipios y en la legislatura.

El representante legal del PV, recordó que en caso de no llegar a un nuevo acuerdo con quienes decidieron retirarse, la mesa se mantiene con los tres partidos provinciales actuales, agrupaciones como la que conduce el camionero Jorge Guaymas, organizaciones barriales y más de 10 partidos municipales. “Es un frente que continúa y que no se va a detener”, relató.

Con respecto a la utilización del nombre electoral, Marco adelantó que llegado el caso se deberá presentar legalmente e impugnar su utilización. Y rememoró que ya en 2017, muchos de los que hoy intentan armar esa nueva alianza, le plantearon una interna a Leavy en su candidatura a diputado “y sacaron 10.000 votos en toda la provincia”, culminó.