El que arremete contra Toranzo es el exconcejal de Salvador Mazza Mauricio Gerónimo, acusado de narcotráfico

El exconcejal de Salvador Mazza Mauricio Gerónimo presentó denuncia penal este 22 de marzo, contra el fiscal federal Ricardo Toranzo, por supuesta “falsedad ideológica de instrumento público”, de acuerdo a su actuación en el marco de la causa seguida contra el ex edil.

La particularidad del debate que está por comenzar, es que la mayoría de los testigos ya declararon en el juicio a otros imputados, y allí salieron a la luz situaciones que serían irregulares.

“«Lo normal en una investigación es que se descubra quién es el autor de un ilícito; en esta causa se actuaba al revés, el fiscal indicaba que el culpable era Gerónimo y gendarmería en vez de investigar intentaba corroborar lo que les señalaba su superior”, indicó a Revista Actualidad, Lucas Bianco, defensor de Mauricio Gerónimo.

A lo largo de la investigación gendarmería siguió a Gerónimo, le pinchó el teléfono y allanaron su domicilio, sin encontrar jamás elementos de interés para la causa, añadió.

“Al no poder encontrar pruebas, se dio un fenómeno, los investigadores encargados de encontrar pruebas, se auto convirtieron en medios de prueba, seguramente debido a la presión de su superior Toranzo. Por ejemplo, un gendarme afirma haber visto a Mauricio en el lugar del hecho, pero sabemos que miente, Mauricio estaba a kilómetros y kilómetros de ese lugar… además es sentido común, si lo vieron por qué no lo detuvieron?, ¿o por qué no lo fotografiaron? Se ve a las claras que los gendarmes mienten para dejar conforme al fiscal”, señaló.

La denuncia penal corresponde porque la función de un fiscal es investigar, no indicarle a gendarmería que es lo que tiene que decir.

“Entendemos que el personal de gendarmería actuó bajo obediencia debida, por lo cual no iniciamos acciones penales contra ellos, al menos por el momento”, finalizó Bianco.