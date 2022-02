El profesor radical y referente de Franja Morada está que trina.

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) anunció que aplicará el pase sanitario en sus instalaciones: tanto alumnos como profesores y el personal que trabaje en este sitio deberán tener el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. De lo contrario, tendrán que tener un PCR con menos de 72 horas de antigüedad.

El primero en pegar el grito en el cielo contra esta medida fue el docente de la universidad, Rubén «el chato» Correa.

“Hay estudiantes a los que les costó muchísimo mantenerse como alumnos regulares durante el 2020 y el 2021 y nos preocupa que una imposición del Consejo Superior, esquema vacunatorio completo, una PCR o una declaración jurada. Lo que único que hace es desalentar al estudiante”, señaló Rubén Correa.

“La imposición del pase sanitario no viene solo, sino con la firma de una declaración jurada y un PCR obligatorio para el personal y estudiantes que no tengan las vacunas”, dijo, entrevistado en Interactivanoticias.com.ar.

“Todos sabemos que el Estado no puede hacerse cargo del testeo, que no dan abasto. De esta forma la universidad en vez de convertirse en un ámbito abierto, pone trabas que no tienen ningún tipo de sentido“- señaló aclarando que sus declaraciones no significan que esté en contra de la vacunación.

“Los estudiantes son mayores y conscientes de lo que significa la pandemia. Algunos tendrán razones para vacunarse o no”- agregó.

El profesor remarcó que “debemos trabajar más sobre la educación sanitaria. Hubiese preferido que el Rectorado ofrezca por ejemplo un vacunatorio en las sedes, que las aulas sean equipadas con oxímetros para medir la atmósfera saturada. Queremos saber sobre la planificación de limpieza de las aulas y anfiteatros luego de las clases, o cómo van a asegurar la ventilación adecuada. Porque tuvieron dos años para poner en condiciones la Institución“.