Venezuela sin duda es un punto geoestratégico que tiene la atención de los ojos del mundo de forma constante, Argentina no es ajena a la importancia política de este país. Entrevista con Alejandro Crivisqui, veedor invitado a las elecciones de Venezuela.

Gabriela Hernández

Las elecciones presidenciales en Venezuela se llevaron a cabo el domingo 28 de julio de 2024, dando un resultado favorable para Nicolás Maduro, sin embargo, luego de saberse los resultados el mundo timbró y se generaron diversos debates a los que se sumaron conflictos sociales. Unos 600 dirigentes del mundo, entre ellos argentinos, fueron invitados a Venezuela por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para fiscalizar las elecciones.

Desde los ojos del veedor

“Soy Alejandro Crivisqui, periodista, escritor de los libros El Plan Cóndor Mediático en el año 2012 y Descolonizando Neuronas del año 2022. He sido corresponsal de guerra en Medio Oriente por cinco años, viví en la Franja de Gaza, también estuve en España y soy diplomado en Política Internacional en un acuerdo entre la Universidad de Canarias y Harvard” comienza presentándose Alejandro el cual presenció de primera mano, como veedor, todo el proceso electoral. Respecto a cómo inició la tarea comenta “yo recibí una invitación por parte de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que es una universidad muy prestigiosa que está en Venezuela, y del gobierno de Venezuela, por parte de la Cancillería. La universidad se hizo cargo de todos los costos de financiamiento de mi viaje como veedor, al cual yo acepté ser veedor, me interesaba participar de estas elecciones que son geoestratégicas, y bueno, yo estuve allí”.

Sobre las acciones durante el proceso eleccionario y el sistema de voto nos cuenta “observé en mi función, en mi doble función, yo en realidad fui como veedor internacional pero también como soy periodista aprovechaba cada visita a cada escuela para salir a la calle y entrevistarme con la gente que estaba yendo a votar. Gente que votaba a favor, en contra, hubo mucha diversidad en la calle y todo se realizó en paz. Durante toda la jornada electoral en todas las escuelas y distritos donde yo visité hubo una fiesta cívica. Esta fiesta cívica a través de un sistema innovador de voto que me llamó la atención, que ni bien se ingresa al aula se pone una huella digital en un aparatito que a su vez se abre en la computadora la opción para votar. Esa computadora a su vez te da un papelito con tu voto al cual en papel lo depositas en una urna, luego pasas a otra mesa y en esa mesa dejas tu firma con tu huella digital en tinta. Ese es el proceso electoral, o sea digital y en papel. E insisto que todos los materiales, incluso yo los subí a mi canal Periodismo Patriótico, donde me entrevistaba con la gente en la calle y todo transcurría, y transcurrió toda la jornada electoral hasta las 6 de la tarde que se cerraron los comicios, con total normalidad y en paz”.

Sobre cómo vio a los votantes detalló “Hablé con gente que votaba por el chavismo, y justificaba por qué lo hacía. gente que votaba, decía yo soy chavista pero no voy a votar porque una cosa es Chavez y otra cosa es Maduro y no iban a votar, hablé con gente de derecha que planteaban diferencias entre las derechas por ejemplo había una derecha que decía nosotros participamos en estas elecciones para derrotar a maduro en las urnas básicamente mientras que hay otra derecha que sólo plantea derrocar a Maduro a como dé lugar con voto o sin voto bueno esta última derecha es la que no cumplió ningún requisito, la que publicitó que tenía actas pero resultaron ser falsas y nunca se presentó ninguna. No se presentaron a la justicia ni a ninguna institución de la república en Venezuela”.

Conflictos sociales

La parte más difícil del desarrollo de las elecciones fueron los diferentes conflictos que desataron olas de violencia, nos dice Crivisqui: “A las 18 horas, ahí comenzaron a movilizarse sectores violentos de la derecha venezolana, haciendo como lo que nosotros conocemos piquetes, piquetes de derecha muy violentos, tratando de impedir que se cierren o salgan las urnas de las escuelas. Luego, toda esa noche y el día posterior, fueron vandalizados centros, farmacias con remedios genéricos que son del estado, estatuas, algo muy similar a lo que se veía en la primavera árabe o en los gobiernos que fueron derrocados utilizando la revolución de colores como se conoce en otros lugares del mundo. Todas esas técnicas fueron repetidas en Venezuela, se las vi yo mismo y yo como veedor, bueno, teníamos custodia y estábamos en un hotel que nos pidieron que por favor no salgamos porque corrían riesgo nuestras propias vidas”.

Una larga jornada

“El monitoreo de la parte tecnológica, eso ya no nos abarcaba a nosotros porque había que ser experto tecnológico. La oposición, o sea estamos hablando que en Venezuela compitieron 10 candidatos. Todos, todos los partidos políticos participantes tenían subveedores tecnológicos, por lo tanto, lo tuvieron antes en el desarrollo del software, por ejemplo, Corina Machado tenía 30 técnicos tecnológicos en software, en el diseño del software. Luego tenían sus fiscales tecnológicos y tenían toda la misma información que tenía el gobierno, lógicamente. Ahí ya no nosotros como veedores ya no actuamos porque lo que para lo que fuimos convocados era para ser veedores del proceso eleccionario hasta las 6 de la tarde, que se llevó, repito, en paz absoluta, había tranquilidad en las calles, la gente iba, venía, los días previos no hubo ningún conflicto, ningún problema, no había presencia ni militar ni policial en las calles, la gente como en cualquier país normal iba a trabajar, consumía, me llamó la atención, los supermercados muy abastecidos, la gente comprando, o sea que había producción y consumo, lo que allí en Venezuela, un país bloqueado por los Estados Unidos y todos sus socios, lógicamente al principio de los bloqueos tuvieron grandes dificultades que generó incluso desempleo y mucha gente inmigrante, pero que con el correr de los tiempos, no hay mal que por bien no venga, ese bloqueo obligó a los mismos venezolanos a constituir nuevas pymes y a generar una organización del campesinado, diríamos, que le provee para la soberanía alimentaria. Hoy prácticamente sus alimentos son todos producidos en la misma Venezuela, suplantando la importación y el trabajo y la producción se reactivó y la inflación bajó a niveles envidiables para la Argentina”.

La vuelta en medio del peligro de ser veedor

Sobre los detalles finales del proceso nos cuenta el periodista “las elecciones fueron el 28, yo tenía vuelo para volver a la argentina el 30, el día 30 yo tenía a las seis de la tarde mi vuelo a las dos y media tres de la mañana me levantan y me dicen tiene que salir ya del hotel porque los piqueteros allá tienen otra palabra pero para que nos entendamos los piqueteros han tomado el aeropuerto vienen por el hotel porque vienen por ustedes que están identificados como veedores los quieren tener encerrados y secuestrados, bueno no había forma de salir del hotel vivimos momentos muy difíciles, a las seis y media de la mañana eran desde las dos y media tres de la mañana hasta las seis estuvimos esperando que nos vengan a buscar los colectivos para llevarnos al aeropuerto, no vinieron porque estaban cortadas las avenidas por estos piqueteros violentos que después supimos que eran jóvenes que fueron entrenados en Perú, Chile y Colombia pagados por los sectores de la oposición para generar estos disturbios sincronizadamente con información de prensa internacional que hablaba de baños de sangre y un montón de cosas que en ese momento la violencia estuvo y fue controlada”.

Siguiendo el relato del momento difícil que le tocó vivir agrega “logré llegar al aeropuerto a eso de las 10 de la mañana y estuve desde las 10 de la mañana en el aeropuerto hasta las 6 de la tarde que pude arribar al avión que me trajo de nuevo a la Argentina. Días después todo volvió a la normalidad, la tranquilidad y en estos momentos Venezuela está tranquila, está en paz y todos los partidos políticos presentaron lo que la justicia demandó menos el sector de Machado”

Sobre Machado, las actas que nunca aparecieron

“Machado no presentó absolutamente ningún acta de las que decía que tenía, no se presentó la justicia y esto los ponía tanto a Machado como a su candidato en una falta ante la justicia, en un desacato ante la justicia. Dos veces reiteradamente fueron citados se presentaron, menos ellos. Yo creo que estamos frente a un escenario que está en desarrollo de negación de los resultados electorales y creo que al mundo en general occidental lo único que le importa es el petróleo de Venezuela. Es quien tiene la mayor reserva de petróleo del mundo que está en Venezuela, enfrente de las narices de los Estados Unidos, un país que se planta con autonomía, con independencia, con soberanía, que toma sus decisiones y eso molesta a las grandes corporaciones y grupos hegemónicos y mediáticos que trabajan enrolado en una línea editorial que se baja desde Washington. Y de ahí en más. que lo que va a suceder, la verdad que no sé. Yo solamente sé y aprendí que hay que defender la autodeterminación de los pueblos. Yo no soy quién para meterme a opinar de qué decide el pueblo venezolano, pero habiendo sido veedor, doy fe de que las elecciones transcurrieron con total normalidad y en paz. Luego Maduro dice que sufrieron una ciberguerra, ciberataques permanente, que hoy en día están bajo ciberataque. La oposición, ya sabemos por todos los medios hegemónicos argentinos lo que plantea, porque son voceros de esa oposición que a su vez está enrolada a la línea de Washington. Y bueno, yo solamente puedo dar el test personal de lo que vi allí en Venezuela”.

Reflexiones que le deja el caso Venezuela a la Argentina

“Para finalizar, y viniendo más a mi pago y como lecciones aprendidas de esta visita a Venezuela y su elección, es que creo que sin nacionalizar las neuronas argentinas, sin nacionalizar las neuronas no hay solución. Porque cuando las neuronas están colonizadas, bueno, ya sea el pueblo o un dirigente político que tiene la colonización mental, va a ejercer en cargo y función políticas coloniales, como las que estamos viendo hoy en la Argentina, donde se privatiza y se entrega nuestras riquezas y patrimonios, y con la pasividad de un pueblo que tiene prácticamente colonizada la mente, sin saber que está colonizado… Esto es lo que se denomina en el campo de la guerra moderna, guerra cognitiva. Estamos bajo los efectos de una guerra cognitiva. Así que bueno, las bases están instaladas en el puerto de Buenos Aires y son los grandes medios hegemónicos y sus periodistas los que tienen encerrado a la gran mayoría de los argentinos en un gran campo de concentración mediática y la única información que les llega de Venezuela es lo que ven, escuchan y leen a través de estos medios que están asociados a esas grandes corporaciones y a la Embajada Norteamericana, que son las que dictan los renglones y las palabras que utilizan estos periodistas para convencer al pueblo de una realidad que no lo es. En definitiva, creo que todos los pueblos de… Latinoamérica estamos siendo objeto de esta guerra cognitiva”.