El especialista Rodolfo Plaza Navamuel cuestionó el proyecto de la concejal Inés Benassar y aseguró que tiene una «orientación marcadamente ideológica». En una carta abierta explicó los motivos por los que rechazó la invitación del concejo Deliberante.

El proyecto para modificar el escudo de la Ciudad de Salta, propuesto por la concejal Inés Benassar, sigue cosechando cuestionamientos. El especialista Rodolfo Plaza Navamuel, único heraldista universitario de la provincia, se mostró sumamente crítico con la iniciativa y advirtió sobre el sesgo ideológico de la misma.

En una carta abierta a la comunidad expresó los motivos por los cuales rechazó la invitación del Concejo Deliberante para debatir el nuevo diseño del escudo.

Entre otros motivos, Navamuel argumenta que, bajo el pretexto de una renovación simbólica, el proyecto busca «deformar o sustituir los símbolos de nuestra ciudad con criterios ideológicos».

A continuación, reproducimos la carta de Plaza Navamuel.

A la comunidad salteña:

En el día de hoy he recibido una comunicación inesperada por parte del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, mediante la cual se me cursó una invitación para participar de una reunión vinculada a un proyecto de ordenanza relativo a la creación y diseño de un nuevo escudo municipal.

En dicha convocatoria, se me informó que la comisión correspondiente procura «reunir criterios de especialistas para el diseño”. Tal expresión me resultó, por decir lo menos, desacertada, habida cuenta de que soy, hasta donde tengo conocimiento, el único heraldista titulado de la provincia, con formación universitaria específica en la materia, y no he sido notificado de que se haya convocado a ningún otro profesional con similares credenciales o con una trayectoria reconocida, que igualmente avale su idoneidad.

Durante la conversación telefónica mantenida con la persona responsable, se me expusieron algunas de las ideas preliminares que se barajan para la elaboración del nuevo escudo, incluyendo elementos que se juzgan «faltantes» o «excedentes» en el actual. Lamentablemente, tales consideraciones evidencian una orientación marcadamente ideológica, en consonancia con postulados ajenos a nuestra historia y en sintonía con ciertas agendas de alcance global.

Frente a esta situación, considero oportuno manifestar públicamente mi rechazo a toda iniciativa que, bajo el pretexto de una renovación simbólica, busque en realidad deformar o sustituir los símbolos de nuestra ciudad con criterios ideológicos. Considero que el escudo actual representa con dignidad y fidelidad la tradición de nuestra ciudad. Nuestro escudo, resultado de un proceso histórico y cultural que merece respeto, no debe ser objeto de manipulación por intereses coyunturales.

Agradecí la invitación recibida, pero he decidido no participar de dicha reunión, por no estar dispuesto a ser partícipe ni cómplice de un proyecto que, bajo el ropaje de lo técnico o consultivo, persigue finalidades que juzgo lesivas para la herencia histórica y simbólica de nuestra ciudad.

RODOLFO LEANDRO PLAZA NAVAMUEL

Diplomado Universitario en Genealogía y Heráldica

Presidente del Centro de Investigaciones Genealógicas de Salta