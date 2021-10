Miriam Carolina Chavarría (41) se encuentra desaparecida desde hace dos años y no se tienen pistas certeras sobre su paradero.(Por Lilith)

Miriam Carolina Chavarría (41) se encuentra desaparecida desde hace dos años y no se tienen pistas certeras sobre su paradero. La semana pasada se informó que la fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, investiga su desaparición.

El ultima día que fue vista y según lo relatado por una de sus compañeras de trabajo del CPI ese día Carolina terminaba su jornada laboral a las 14 hs, pero unos minutos antes le avisó que se retiraba al médico. Hay versiones diferentes sobre a dónde se dirigía; según manifestó otras de sus compañeras le había dicho que se iba hasta la esquina y regresaría enseguida, otra describió que pidió irse más temprano para realizar unos trámites.

Sea cual haya sido la causa que aún se desconoce a ciencia cierta, Carolina se fue de su trabajo pero no volvió. Su hermana informó a este medio que el último registro que tienen de ella es en el barrio Autódromo ese mismo lunes en horas de la noche, vestía ropa deportiva: una campera, calza y zapatillas. ¿Qué hacía en barrio Autodromo? Su familia lo desconoce.

Todas sus compañeras sí coincidieron en algo, Carolina era trabajadora, dedicada y responsable, la describieron como una “mujer tranquila”. Madre de 4 hijos, con uno de ellos viviendo en Buenos Aires.

Al día siguiente, el martes 27 Carolina no se presentó a trabajar, su esposo según indicaron las compañeras, se hizo presente y mencionó que no había vuelto a su casa, que no atendía el teléfono, que Carolina le había mandado un mensaje diciendo que iba a renunciar a su trabajo porque no le pagaban. Situación que según sus compañeras no era así. Según dijeron también se escuchó decir que la mujer había mantenido una discusión por cuestiones económicas con su esposo. La familia no quiso brindar información sobre ello, solo mencionó. “No tenía ningún problema ni nada, ella siempre fue dedicada a su trabajo”, manifestó su hermana.

“Desde el lunes 26 que la llamamos y no contesta. Descartamos la posibilidad de que ella esté hospitalizada porque la Brigada que está encargada de su búsqueda ya mandó a hospitales para saber si está ahí y no está. También se descarta la posibilidad de que haya viajado porque no se ha comprado pasaje a su nombre ni nada por el estilo”, informó a este medio su hermana.

«Te esperamos Caro»

Luego de una semana de no tener noticias de ella, compañeras de trabajo realizaron una manifestación en las puertas del CPI. Con carteles pidieron por la pronta aparición de quien consideran una buena compañera.

«Somos del CPI Armada Argentina, tenemos una compañera desaparecida hace una semana. No sabemos nada de ella, salió del trabajo el lunes a las 12 y 30 hs y no tenemos más noticias. Estamos exigiendo aparición urgente de nuestra compañera», denunciaban.

Inicialmente las tareas investigativas estuvieron a cargo de la fiscal penal 1, Gabriela Buabse y ante lo prolongado de su ausencia, se dio intervención a la Unidad de Graves Atentados para que se investigue la posible comisión de algún delito contra su persona.

Posteriormente quedó a manos del fiscal penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt. También intervenía la División Homicidios en la realización de tareas investigativas tendientes a dar son su paradero.