Diputados y diputadas del Frente de Todos hicieron un pedido explícito por escrito al presidente para que indulte a la dirigente social jujeña.

«Creemos que hoy se abre una oportunidad para reparar una terrible injusticia, apelando a los herramientas de las que constitucionalmente el Poder Ejecutivo dispone: es hora de decretar el indulto de Milagro Sala», indicaron.

En el comunicado expresa una fuerte crítica al accionar del Poder Judicial respecto a a detención de Sala: «La Corte Suprema, a través de sus fallos que intervienen en la vida política de la República, demuestra que la división de poderes le importa poco y aún menos la constitución», afirma la carta. En el mismo sentido sostiene: «La prisión de Milagro Sala no sólo es arbitraria, sino que es abiertamente direccionada por sus posiciones políticas, por su rol como dirigenta social en su provincia, por ser coya y por haber organizado a cientos de miles de pobres en la pelea por sus derechos, poniendo en jaque los poderes enquistados históricamente en la provincia de Jujuy».

La carta fue firmada por los y las diputadas Dip. ALDERETE, Juan Carlos (Buenos Aires), Dip. BRAWER, Mara (CABA), Dip. BORMIOLI, Lisandro (Buenos Aires), Dip CARRO, Pablo (Córdoba), Dip. CALIVA, Verónica (Salta), Dip. CARNAGHI, Guillermo (Neuquén), Dip. DALDOVO, Nelly (Formosa), Dip. ESTÉVEZ, Gabriela (Córdoba) Dip. GAILLARD, Carolina (Entre Ríos), Dip. GINOCCHIO, Silvana (Catamarca), Dip. GIOJA, José Luis (San Juan), Dip. GROSSO, Leonardo (Buenos Aires), Dip. GOLLÁN, Daniel (Buenos Aires), Dip. HERRERA, Ricardo (La Rioja), Dip. IPARRAGUIRRE, Rogelio (Buenos Aires), Dip. MARINO, Juan (Buenos Aires), Dip. MACHA, Mónica (Buenos Aires), Dip. MARTÍNEZ, María Rosa (Buenos Aires), Dip. MOREAU, Leopoldo (Buenos Aires), Dip. ORMACHEA, Claudia (Buenos Aires), Dip. OSUNA, Blanca (Entre Ríos), Dip. PENACCA, Paula (CABA), Dip. Pedrini, Juan Manuel (Chaco), Dip. SOUTO, Natalia (Buenos Aires), Dip. VALDÉS, Eduardo (CABA), Dip. YASKY, Hugo (Buenos Aires).

El tema fue tratado en la sesión que se llevó a cabo el miércoles por la tarde la Cámara baja, donde definieron dejarlo también por escrito. «Hay que accionar ya. No es verdad que no puede indultarla», concluye la misiva dirigida al Poder Ejecutivo.

Dr. Alberto Fernández

Presidente de la República Argentina

A los 2531 días de su detención, reclamamos el Indulto para Milagro Sala

Los diputados y diputadas de la Nación abajo firmantes, junto a La Red Internacional por la

Libertad de Milagro Sala, integrada por ciudadanos de Argentina, Brasil, Canadá, España,

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza, emitimos esta

declaración dirigida a usted para solicitarle el indulto para la Señora Milagro Sala, quien

lleva casi siete años de detención arbitraria.

Tal como hubiera señalado usted oportunamente en conferencia de prensa luego de su

visita a Milagro en el sanatorio Los Lapachos, cuando solicitó a los miembros de la Corte

Suprema que “empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron”.

Es de público conocimiento la Corte Suprema no ha escuchado su petición, anteponiendo

sus prejuicios ideológicos al respeto por las leyes, la constitución nacional y el Estado de

Derecho.

La Corte Suprema, a través de sus fallos que intervienen en la vida política de la República,

demuestra que la división de poderes le importa poco y aún menos la constitución. Con el

rechazo al recurso extraordinario presentado por la defensa de Milagro Sala la farsa

judicial llega a su fin.

Usted ha respetado el proceso judicial sin intervenir, a pesar de sus declaraciones públicas

contra la arbitrariedad de la causa. Creemos que hoy se abre una oportunidad para

reparar una terrible injusticia, apelando a las herramientas de las que constitucionalmente

el Poder Ejecutivo dispone: es hora de decretar el indulto de Milagro Sala.

La prisión de Milagro Sala no sólo es arbitraria, sino que es abiertamente direccionada por

sus posiciones políticas, por su rol como dirigente social en su provincia, por ser coya y por

haber organizado a cientos de miles de pobres en la pelea por sus derechos, poniendo en

jaque los poderes enquistados históricamente en la provincia de Jujuy.

La defensa de la Democracia se basa en dos parámetros: la división de poderes y el

respeto a la Constitución Nacional. El indulto no viola la división de poderes, ni desconoce

la Constitución por lo cual no hay razón alguna para argumentar que se vería amenazada

la Democracia en la Argentina al utilizar este recurso legal.

Alguna vez usted consideró el indulto como «una rémora que ha quedado en la

Constitución Nacional de la monarquía.»

Creemos firmemente que es tiempo de responder a esta detención política con una firme

determinación política.

Usted dispone de las herramientas constitucionales para que los monarcas de la Corte

Suprema sepan que, agotada la parodia jurídica, se les anteponen respuestas por vías

legales de parte de un gobierno que defiende los intereses populares.

Por lo arriba expresado, le solicitamos decrete el indulto para la señora Milagro Sala.