Para el legislador, el esfuerzo que hacen los representantes del interior para llegar a las sesiones implica que su dieta le alcance para 22 días. ¿Cuánto cobran los diputados provinciales?

En medio del debate por el descuento del 10% del sueldo a los diputados que falten sin aviso, el representante del departamento Rivadavia aseguró que llega «rasguñando» a fin de mes. Se trata de Rogelio Segundo, quien además se despachó contra sus colegas de la Capital.

“Estoy muy de acuerdo con que se le descuente al que no viene a trabajar, porque a cada trabajador se le paga según el día que trabaja”, comenzó diciendo el diputado.

Sin embargo, planteó que hay una diferencia entre el esfuerzo de los diputados del interior y lso de capital para llegar a las sesiones. “Son 8 horas de viaje para llegar al Departamento hasta aquí, si tenemos que sacar los trapitos al aire, aquí hay quienes viven a dos pasos y no tienen que hacer el trayecto que tenemos que hacer nosotros”, destacó.

“Está bien, tenemos nuestro sueldo, pero mi sueldo me significan 100 pesos; me alcanza para 22 días y los otros días ando rascuñando, no alcanza para nada”.

“Nosotros venimos con gente, es nuestra costumbre, traemos gente en el auto, tenemos que darle de comer, dónde dormir; imagínense, la cantidad que gano no alcanza. Con la ley antipiquete decían que los diputados ganamos mucho, un maestro gana 700 mil y es solo para su bolsillo. Yo llego a mi casa siempre hay vecinos pidiendo cosas, azúcar, harina, pan, y hay que darle. Yo no vine a hacerme rico. Que el pueblo sepa. Por comisiones yo no recibo un peso, gano mi sueldo con mi trabajo y me la arreglo como puedo”, manifestó Segundo.