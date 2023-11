Presto a viajar para una capacitación sobre economía urbana de calidad en la sede central de la prestigiosa CEPAL, Comisión Económica para América Latina de la Organización de Naciones Unidas en Santiago de Chile seleccionado junto a una treintena de latinoamericanos luego de emitir su voto el domingo venidero, conversamos con el Dr. Oscar Rocha Alfaro, conocido popularmente como el Pino Rocha.

Pareciera que justo te salio esta capacitacion como para eludir la responsabilidad ciudadana de elegir nuevo presidente pino…

Jaja, la verdad que me postulé la semana siguiente de las PASO puesto que no quedé ranqueado en la nómina de candidaturas a diputados nacionales de JxC; y cuando me notificaron mi admisión me puse a ver medios de trasporte que tengan un precio económico pero advertí lo del balotaje y aquí estamos volando a Mendoza el domingo luego de votar jaja.

Eso fue por la diferencia de cantidad de votos de las cuatro listas participantes en la primaria de jxc?

Ja, más allá de la diferencia en la cantidad de votos, lo cierto es que miro con preocupación que lejos de buscar una mejor y mayor representatividad política democrática, los reglamentos electorales que se vienen consensuando en las elites dominantes de los espacios políticos que se conforman electoralmente cada vez son más cerrados, antidemocráticos y antirrepresentativos, estableciendo por ejemplo sistemas de selección de mayorías y minorías y con porcentuales de cantidad de votos muy altos y en el caso de elecciones nacionales el sectarismo en las adhesiones presidenciales.

Que te deja este proceso electoral nacional entonces?

Primero que hay que animarse a participar, más allá de la pequeñez en la mirada o intencionalidad partidaria, puesto que la decisión política de ser unos de los precandidatos a diputado nacional ya sea en mi partido el PRS o como lo fue en JxC, resultó producto de un grupo de dirigentes que entendieron que había que volver a la búsqueda de una clara identidad partidaria aunque haya tenido la oposición judicial de la presidencia de mi partido cosa que fue naturalmente denegada por la justicia electoral nacional.

Ello derivó en la intervención del Comité Capital donde fui electo por el voto partidario con mandato hasta el 2.025…en fin…todo esto me genera cierta desazón, quedamos unos cuantos gatos locos y siguen pensando en destruir màs que construir…una pena

Ahh además me deja un proceso disciplinario interno de expulsión por parte de algunos adláteres de la presidencia partidaria habida cuenta del ya fenecido acuerdo político electoral provincial de acompañamiento a la intendenta Romero en un ya imposible segundo mandato.

Y en el marco electoral, advertir con preocupación que los adelantamientos de elecciones provinciales junto a los plazos existentes en el orden nacional han generado una suerte de casi insoportable levedad para llegar a definir al responsable de los destinos de nuestro país por los próximos cuatro años. Por lo tanto si no se reemplazan las actuales leyes electorales vigentes, hay que modificar, acortando los plazos electorales lo más que se pueda.

En el orden politico nacional, provincial y municipal que esperas pino?

Todavía no tengo definido mi voto del domingo…pero resalto la integridad del voto en blanco…no sentirse representado políticamente por los dos candidatos que llegaron al balotaje debe ser expresado con el voto en blanco no con el voto nulo… el voto en blanco es el sobre vacío, cualquier otra forma se convierte en voto nulo.

Ojalá que el gobernador Sáenz haya asimilado la experiencia de estos noveles cuatro años en el gobierno provincial y se anime a renovar paradigmas, metodologías institucionales como así también comprender que el poder sesga y desenfrena cosa que impacta en la necesaria evolución y madurez de las diversas instituciones públicas y privadas.

Y en el orden municipal, los mejores deseos para el intendente Durand a quien conozco desde sus comienzos como apoderado del PCP; pero que comencemos a entender que los personalismos en política no le hacen bien ni a la democracia ni a la república ni a las instituciones…