En el año 2018 el histórico Partido Obrero de Salta se quebró en dos facciones que todavía no lograron llegar a un acuerdo. Ahora y con las próximas elecciones en puerta, referentes de ambos bandos sacan a relucir algunos trapitos al sol aunque no quedan de manifiesto las brechas programáticas. Soledad García

Las acusaciones cruzadas ya datan desde el 2018, cuando objetivamente hubo una ruptura dentro de la agrupación trostkista, desde el bando de Pablo López y Claudio del Plá sostienen que fue el propio Jorge Altamira quien al quedar en minoría en un congreso partidario de aquel año decidió romper el bloque creando su propio organismo hoy conocido como “Partido Obrero Tendencia”.

Desde la vereda del frente, la referente Violeta Gil manifestaba en su momento que esto no había sucedió así, si bien tenían una discrepancia entre ambas fracciones en lo relacionado al análisis de la política, la economía y de qué herramientas valerse para enfrentar la crisis, estaban en todo su derecho de constituirse en tendencia ya que su propio estatuto lo avala, pero que muy por el contrario aseguraron que fueron víctimas de una expulsión masiva.

Lo cierto es que la gran polémica fue porque Jorge Altamira decía que la consigna general tenía que ser “Fuera Macri”, pero el Comité Central y gran parte del partido optó por “Fuera el régimen del FMI, que la crisis la paguen los capitalistas”, medio difícil de entender lo que realmente sucedió, lo cierto es que aquella fuerza por una cosa o por otra se quebró y por los testimonios que dan no hay posible reconciliación en puerta, ni siquiera ante el cuadro electoral de julio.

El fan club de Altamira

Si bien la polémica pudiera pasar por la conservación del nombre, la realidad muestra que la discusión tiene un trasfondo electoral.

“El problema es que no estamos ante ninguna interna, sino que este grupo rompió con el PO robó nuestra personería jurídica, están usando nuestro nombre; y si bien en otras provincias se hacen llamar Política Obrero aquí en Salta nos pasó esto porque los que rompieron eran autoridades partidarias. Cuando Violeta Gil contaba con la confianza del partido fue puesta de apoderada entonces lo que correspondía al momento de su renuncia era entregar todos los papeles, debía decir no concuerdo más sus políticas estoy con el planteo que hace Altamira aquí está lo suyo pero eso no sucedió”, afirmó la dirigente Gabriela Cerrano.

Indicó también que a pesar de que los comicios se encuentran muy próximos, no están contemplando el armado de un espacio común de intervención, por el contrario cierran las puertas a toda posibilidad: “Se acercan de nuevo las elecciones y no podemos depender de este grupo ni seguir aportando a la confusión entonces ahora estamos esperando que nuestra personería jurídica esté lista, dependemos del trámite, hasta que cese la usurpación y podamos recuperar nuestro nombre”, enfatizó la ex Senadora.

A este respecto agregó que para evitar la confusión del votante se presentarán el próximo 4 de julio como Frente de Unidad Trabajadora en el Frente de Izquierda siempre y cuando el trámite esté listo pero que ya se están tomando todas las medidas, incluso la presentación de las adhesiones.

Sin embargo, la identidad FDUT está pensada como una medida paliatoria y en términos electorales puesto que el objetivo final es recuperar el nombre Partido Obrero. “ El grupo de Altamira puede hacer lo que se le cante, pero que no use nuestro nombre, pónganse como quieran, el club de fans de Altamira; Política Obrera, como quieran pero es injusto que se apropien del nuestro, porque se roban una lucha que conquistamos en 2001, nosotros no tenemos fiaca de empezar de cero como ellos que si la tienen, por eso se quedaron con personería ajena. Pero dimos toda esta batalla aún en cuarentena y logramos conquistar 8 mil adhesiones y vamos a tener una cantidad similar de afiliaciones porque para la gente objetivamente el partido obrero somos nosotros”, opinó la referente.

Asimismo, afirmó que por lo pronto no cuentan con una lista de candidatos aún, puesto que el plenario electoral recién se realizará en abril.

¿Quién es quién?

Del otro lado de la contienda Gabriela Jorge explicó en términos de la tendencia porque “el armado del Frente de Unidad Trabajadora, está pensado únicamente como bandera política e indicó porque les corresponde la personería jurídica del Partido Obrero.

“Ellos presentan y arman este sello para defender los derechos de los candidatos y dirigentes históricos, según dicen, pero lo hacen para intervenir en el Frente de Izquierda, el armado de ese sello electoral anticipa que van a tener una política proscriptiva con el Partido Obrero”, aseguró Jorge.

También dio las razones por las cuales la facción local representaría el oficialismo: “Nosotros tenemos toda la legalidad, los órganos de partido, lo que se presentó en Salta y quienes adherimos a la Tendencia Nacional del Partido Obrero somos mayoría. Esto se expresó también en dichos órganos, al ser más nosotros tenemos la legalidad. Además la semana pasada presentamos mil fichas de afiliación y ahora estamos por conseguir mil más”, informó.

Asimismo la ex diputada aseguró que hora no están abocados de lleno al armado de la lista ni de las candidaturas, porque el ojo está puesto en la crisis humanitaria que estamos enfrentando, “Aca está claro que las vacunas no la vamos a tener, va quedar una gran ronda de gente sin vacunar y con todo esto queda demostrada la inviabilidad del régimen, acá no hay reforma de la constitución, no hay nada que valga si no hay una acción objetiva de la clase obrera luchando por su gobierno, porque sino ¿cómo haces para revocar a todos los parásitos que se vacunaron?.Todo se resume a que nosotros estamos defendiendo la democracia obrera, incluso de antes de la ruptura tratamos todo para defender la tendencia dentro del partido y no quebrar el canal unido de lucha”, finalizó la referente.