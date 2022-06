En las casas cambiarias salteñas se conseguía la divisa norteamericana a 224 pesos, contra los 219 en los que cerró el jueves pasado.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habló ayer y, como suele suceder, los mercados le respondieron con una suba del dólar libre de cuatro pesos (+1,9%), que alcanzó los $220 en Buenos Aires para la venta y los 224 en Salta, mientras que las cotizaciones bursátiles recortan ganancias desde sus precios máximos históricos, a $240 para el “contado con liquidación” y a $230 para el dólar MEP.

En un plenario de la CTA realizado ayer en Avellaneda bajo la consigna «La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria», la ex Presidenta aseguró que “No es que no haya dólares, o que nos falten dólares o que la economía argentina no produzca dólares. La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Las importaciones lo que dije y le molestó por ahí a alguno el otro día en YPF. Festival de importaciones, sí, hay festival de importaciones, hay festival de importaciones. Hay festival de importaciones y creo que debemos pensar, el gobierno debe pensar, cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior, porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones; AFIP, con la Aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones. Y el Banco Central obviamente, esto tiene que ser articulado lo cual no estaría sucediendo.

En lo que va de junio, el blue fue desde mínimos de $205 hasta el pico de $224. A lo largo de 2021, había sumado $42 o 25,3%.