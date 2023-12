Agrotécnica Fueguina dio a conocer el modo en que se brindará el servicio los días 24 25 , 31 de diciembre 2023 y el 1 de enero de 2024, a fin de que los vecinos no saquen los residuos en los días que no hay recolección.

La empresa responsable del acopio de los residuos de la cuidad de salteña , Agrotécnica Fueguina, comunicó el domingo 24 de diciembre no se prestará el servicio domiciliariamente ni matutina ni nocturna. Mientras que el lunes 25 de diciembre, no habrá recolección matutina pero sí nocturna, el mismo servicio se reiniciará a partir de las 21 horas.

Una vez aclarado el cronograma de Agrotécnica Fueguina para las fechas 24 y 25 la empresa prosiguió con el cronograma para año nuevo, así pues el domingo 31 de diciembre no habrá recolección de residuos durante toda la jornada. Y para el lunes 1 de enero de 2024 tampoco se prestará el servicio por la mañana, sin embargo para las 21 de horas de ese mismo día Agrotécnica Fueguina realizará la recolección nocturna con normalidad.

Este cronograma fue dado a conocer por la empresa con la finalidad de que los vecinos no saquen los residuos en los días que ya se informó que no va a haber recolección, todo esto con el propósito de mantener las cuidad limpia.