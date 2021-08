Los electores salteños tienen una semana para ponerse al tanto de quiénes son los candidatos que votarán en una elección en donde la apatía ciudadana le ha ganado a la mismísima pandemia. Han sacado sus caretas a relucir en la búsqueda de un voto, con pocas ofertas electorales, los mismos de siempre, y los habituales pases ,que ya ni escandalizan. Un cóctel que hace previsible como primer resultado, la baja concurrencia a las urnas.

Treinta bancas en Diputados, doce en el Senado, renovación de los Concejos Deliberantes de sesenta municipios y elección del intendente de Aguaray (municipio intervenido), sesenta convencionales para la reforma parcial de la Constitución Provincial son las preseas que buscaran conquistar los 10.676 candidatos, postulados en 1.017 listas, y sometidos a la voluntad de algo más de un millón de electores en Salta.

Con el viento en contra de la pandemia, la situación económica en crisis y la apatía de los ciudadanos, la gran incógnita era sobre qué categoría sería la presentación de las distintas listas. Teniendo en cuenta que los partidos habían apostado fuerte a sus candidatos a senadores, existía el temor de que los candidatos a convencionales constituyentes ocuparan el primer lugar, lo que por el desconocimiento de esas caras (voto electrónico) para la memoria popular de muchos de ellos, arrastraría al resto de los candidatos a un desastre electoral. Por suerte para muchos, primó el deseo de la mayoría, y es así como cuando los salteños accedan a la máquina de votación, le aparecerán dos opciones en pantalla: “Votar por categoría”, para ir eligiendo candidato por candidato; y la opción “Votar lista completa”, opción en la que el usuario elige el partido y lo vota para todas las categorías.En ambos casos, se desplegarán las imágenes de los candidatos a senador en primer lugar, identificados con nombre y fotografía, colores y número de lista, nombre del partido y frente al que pertenece; luego diputado, en tercer lugar convencional constituyente y finalmente a concejal.

En Capital

En la capital salteña, van por una banca en el Senado, diez en Diputados, veintiún concejales y diecinueve convencionales constituyentes. La disputa es entre siete frentes, tres partidos y una agrupación municipal.

La pata derechosa del oficialismo provincial, el FRENTE UNIDOS POR SALTA lleva como candidato a senador por capital a Emiliano Durand Lambrisca. El abogado y empresario de medios, tuvo un raudo paso como jefe de Gabinete de la intendencia de Miguel Isa en donde implementó la tristemente célebre Revolución Verde que consistió en poner unos pocos paradores de bicicletas con caños pintados de ese color. Durand encaró su campaña populista, presentándose como candidato con una vida común a la del resto de los mortales. Desde su inicio advirtió que iban a hablar muchas cosas de él, tal como lo manifestó a sus seguidores en redes sociales pero lo cierto es que los cuestionamientos se centraron en la contratación de la cartelería de los paradores de colectivos en un convenio con la Municipalidad de Salta, en la que se comprometía a invertir para su mantenimiento y conservación. Según este acuerdo, la contratación de los espacios publicitarios sería para terceros, sin embargo Durand se dedicó a la estrategia de sólo instalar su imagen con anticipación.

Durand lleva como candidato a convencional, a su tío Guillermo Durand Cornejo, quien hasta hace poco anunciaba que se retiraba de la política para dedicarse a disfrutar de sus nietos. Fue precisamente quien enseñó al candidato a senador cómo a través de Codelco, un bufete de abogados dedicado a la protección de derechos de consumidores, podía ganarse un lugar en los medios y de ahí saltar a la política, desde nunca se fue. Tanto así que en este 2021 “año de su retiro”, también es candidato a legislador nacional. En las filas del justicialismo, el actual senador se inició en el Concejo Deliberante, luego fue diputado provincial por el Partido Conservador Popular, diputado nacional dentro del Frente Salteño, en alianza con Juan Carlos Romero; para finalmente ocupar la banca de senador provincial representando a la versión local de Juntos por el Cambio: el partido Un Cambio para Salta. Con Duran Cornejo, reacio a participar de caminatas y actos de campaña, van también como candidatos a convencionales María López Morillo y el actual ministro de Gobierno Ricardo Villada

CANDIDATOS A DIPUTADOS. El candidato a senador provincial por Capital lleva como candidatos a la cámara baja provincial al actual diputado pañuelo celeste Andrés Suriani quien esta vez va representando al ultraderechista Partido Propuesta Salteña, un desmembrado del antiguo PRS, del que huyeron sus principales dirigentes, quedando el sello partidario en manos del titular de la empresa Aguas del Norte Luis María García Salado. Suriani, rapidamente se convirtió en el representante salteño de la borocotización de la política, saltando de charco cada vez que la ocasión se lo permitía, o sea, en cada elección. Justicialista de origen, se inició en la intendencia de Miguel Isa en un cargo de Director de la desaparecida Cooperadora Asistencial. Luego se aventuró a candidatearse para senador provincial en el partido de Alfredo Olmedo que por entonces se llamaba Salta Somos Todos. Luego y de acuerdo a la moda del momento, se pasó al PRO, obteniendo la banca de concejal junto a su inseparable amigo Alberto “Litio” Castillo. Luego Suriani accede a un escaño en la cámara baja provincial, pero a pesar de haber ingreso por el PRO y de ser candidato a intendente en una nueva alianza con Olmedo, conformó el bloque oficialista Salta Tiene Futuro. Luego, conformó un PRO Bis, amigable con el gobierno provincial. Desde su suntuosa y costosa casa de La Montaña, el militante celeste, basa su campaña homofóbica en la lucha contra el colectivo feminista y lgbt, la educación sexual, el aborto libre y gratuito, y la reivindicación de dictadura militar, entre otras cosas. Por el partido PAIS el candidato a diputado es Victor Lamberto, a quien le gusta hacerse llamar “Vitín» en una especie de búsqueda de frescura y juventud eterna que se traduce en payasadas que más hablan de resistencia a la madurez, que de humor y picardía. El candidato es la segunda vez que se lanza a la arena política, luego de haber intentado infructuosamente ser candidato a concejal de la ciudad de Salta por el espacio “Yo Participo”, proponiendo regularizar una zona roja para la prostitución. El ex presentador de noticias, cuenta con tan poco currículum que todavía no amerita para wikipedia.

Salta Nos Une, la linea romerista dentro del oficialismo, postula a Juan Romero. En una especie de versión local del tío del marido de Pampita, el joven se hace conocer como el hijo del senador Juan Romero, o el hermano de la intendenta Titi Romero, o incluso apela a la memoria de los de más edad con el jingle que supo usar su abuelo Roberto Romero en su campaña a la gobernación: “Romerito, Romerito, juntitos todos juntitos…” Es así como el nieto de…, el hijo de…, y el hermano de… intenta por primera vez dejar atrás escándalos que lo relacionan directamente con expedientes penales sobre maniobras inmobiliarias y a favor de empresas de la familia, como es el caso de La Ciénaga, o el Hangar de la Provincia. Como es de esperar en un Romero, Juan Esteban descansa su campaña política en el Estado municipal, que poco tiene para mostrar al ciudadano. En el caso de acceder a un escaño, será producto del arrastre de su candidato a senador o a concejales, ya que quien se asume como empresario, no goza del conocimiento publico, por su cara o por ofrecer algo que lo distinga, pese a la gran cantidad de reuniones clandestinas, al margen de las disposiciones dispuestas para evitar la propagación de la pandemia del Covid.

CANDIDATOS A CONCEJALES. Angel Causarano se presenta esta vez como cabeza de lista del Partido Autonomista. El actual concejal hace tiempo se soltó de las faldas de la intendenta Titi Romero y centra sus votos en el Cofruthos. Por el remozado Partido Renovador de Salta, se candidatea el no tan remozado Oscar “Pino” Rocha Alfaro. De sobrada experiencia política como apoderado partidario y armador de listas, esta vez le toca poner la cara e intentar captar los votos de los renovadores que escaparon desencantados de la gestión Cristina Fiore – Susana Pontussi que dejó a ese partido en peligro de extinción. Un desconocido Rodolfo Elibert, será el candidata de una desconocida también Lealtad Soberana, en cambio por el partido del ministro Ricardo Villada Primero Salta, irá como candidata a concejal, la conocida militante de Libres del Sur Malvina Gareca, quien saltó el charco porque no le ofrecían un primer lugar en las candidaturas. El PPS le presta su sello al actual concejal Francisco Benavidez, quien grita a los cuatro vientos que es “Gustavista”. Por su parte el funcional presidente del Concejo Deliberante Darío Madile, camina cómodamente de la mano de Juan Romero representando a Salta Nos Une. El periodista, influencer y funcionario provincial Guillermo Kripper en tanto, será el candidato del partido Pais. Por último, Juntos Trabajando lleva como candidato a un ignoto Luis Liendro.

La pata peronista del oficialismo provincial es el FRENTE GANA SALTA que paradójicamente lleva como candidato a senador provincial a un ex presidente de la juventud radical: Matías Posadas, actual dueño del partido Frente Plural (ex oposición a Sáenz) y actual Secretario General de la Gobernación (de Sáenz). Posadas fue diputado provincial, Secretario de la Función Pública, Director de la Escuela de Administración Pública e Interventor del Instituto Provincial de la Vivienda durante la gestión de Juan Manuel Urtubey. El candidato pasó rápidamente de ofrecer manzanas verdes en los semáforos, a una campaña basada en las vacunas contra el COVID-19. Integrante del COE, no pierde oportunidad de promocionarse con las ventajas de ser funcionario aunque esté de licencia, y aunque a veces se le olvide predicar con el ejemplo las recomendaciones de distanciamiento social, no aglomeración de gente, entre otras cosas.

Posadas lleva como candidato a convencional al vicegobernador y presidente del Senado al estado dependiente Antonio Marocco, quien llegó a acompañar la fórmula gubernamental por el exclusivo mérito de ser amigo del presidente Alberto Fernández, respondiendo al leitmotiv de su vida: la ley del menor esfuerzo.

CANDIDATOS A DIPUTADOS. Son dos los candidatos de este frente peronista: el eterno candidato Javier David, quien intentó coquetear con el Frente de Todos, volver al “romerismo”, para finalmente caer nuevamente en las mieles del oficialismo. Acérrimo defensor de la estado dependencia, el candidato fue Secretario de la Función Pública, Secretario General de la Gobernación, y Ministro de Hacienda y Obras Públicas de Juan Carlos Romero. Luego pasó a acompañar a Walter Wayar como candidato a vicegobernador, enfrentando y perdiendo frente a Juan Manuel Urtubey. David luego se pasó a la derecha, ejerciendo como Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Airesdurante la gestión de Mauricio Macri. Luego ejerció durante dos mandatos como diputado provincial, y a continuación pierde en su postulación como candidato a Intendente por la Ciudad de Salta. Es electo a continuación como diputado nacional de la mano de Juan Manuel Urtubey. Reacio al trabajo privado, finalizado su mandato, pasa a formar parte del directorio de YPF en donde se desempeñó hasta hace poco tiempo.

David Leiva por su parte, es el candidato y presidente del partido Memoria y Movilización. El cantante tropical quiere saltar a la Legislatura y para ellos hace una especie de sobreactuación de la figura del chico humilde que no reniega de sus orígenes y que en ocasiones fue discriminado (un llanterío). El ex Juveniles Panda, ocupó una banca de concejal, y luego tuvo un fallido intento de llegar a la intendencia capitalina. Durante sus dos años en el ostracismo político, supo llevar silenciosamente un cargo de “asesor” de la Cámara de Diputados como premio consuelo.

CANDIDATOS A CONCEJALES. Sin lugar a dudas promete arrasar con los votos el presidente del PJ y ex intendente Miguel Isa. Luego de su paso por la Vicegobernación de Urtubey, el candidato quiere reiniciar su ciclo ocupando una banca en el Concejo, para luego aspirar nuevamente a la intendencia. Usando el peronómetro, el candidato hace saltar el mercurio hasta los techos, siendo reconocido como uno de los últimos peronistas de pura cepa. A Isa, le juega en contra, su memorable promesa de dejar a la ciudad sin un bache, cosa que nunca pudo cumplir, pero cuenta con una fuerte de dirigencia de base que lo coloca entre los de mayor posibilidad de hacer buenos números, lo que desvela a la actual intendenta. La concejal Cande Correa por su parte, esta vez intentará su reelección a través del Frente Plural. La edil por estas horas es mas famosa por haber colocado en su lista a toda su familia y amigos y por causas pendientes en la justicia relacionadas con denuncias de ex empleados, que por los videos hot que en sus redes sociales tienen mas visitas que Alberto en la residencia de Olivos. Sócrates Paputsakis es el candidato a concejal por el Frente Salteño. El actual Vocal del Tribunal de Faltas Municipal si bien sigue mostrando pertenencia con su amigo el gobernador, se encuentra bien alejado del resto de los cumpas que en su momento supieron compartir proyectos políticos. Sufrió el destierro, luego de que todos ascendieran a cargos provinciales, mientras le dejaban la odiosa tarea de controlar las cuentas de la intendenta. Mario “el mellizo” Moreno Ovalle en tanto, es el candidato de Memoria y Movilización. El actual diputado provincial es quien lleva adelante la campaña electoral, movilizaciones, convocatorias, asistencia social y demás, frente a la holgazanería de David “complejo de estrella” Leiva, y la escasa contribución de su hermano, intendente de Vaqueros. José Garcia es el candidato del partido FE. El actual concejal oriundo de General Mosconi, tuvo su paso por la fama como cantante en Operación Triunfo. Luego incursionó en el periodismo como movilero hasta llegar al Concejo Deliberante en donde quiere repetir mandato. Martín Del Frari será el candidato de Unión Victoria Popular. El ex concejal, ex Frente de Todos, se hizo tristemente célebre por protagonizar una escena de pugilato con el entonces colega Alberto Castillo por la instalación de antenas de telefonía en la ciudad, y por ser un ferviente opositor a la gestión de Gustavo Sáenz y luego “acordar” su incorporación al frente oficialista. Finalmente por Dignidad y Justicia el candidato a concejal es Mario Juare.

Otro frente electoral es JUNTOS POR EL CAMBIO + un modelo local de la alianza nacional que sumó al partido del desaparecido en acción Alfredo Olmedo y restó al radicalismo capitalino. Este frente de la ultraderecha, lleva como candidato a senador al empresario mediático y diputado nacional PRO Martín Grande Durand (si, el tercer Durand candidato). El candidato que responde a nivel nacional a Patricia Bullrich, cayó en desgracia cuando intentó ser también candidato a diputado nacional (para no perder su banca) y fue rechazado por el sector de los moderados. Grande nació políticamente amarillo, presentándose como candidato a intendente en adhesión a la candidatura de Alfredo Olmedo a la gobernación, pero fue derrotado por Miguel Isa. Ya en Cambiemos, obtuvo la banca como diputado nacional. En las pasadas elecciones se presentó nuevamente como pre candidato a intendente de la Ciudad de Salta dentro del frente Gustavo Sáenz gobernador pero no le alcanzaron los votos para participar en las generales. Grande se vio envuelto en un escándalo de grandes dimensiones cuando intervino en la causa Huergo o de las Facturas Truchas. Fue acusado de ofrecer que el empresario entonces detenido, consiguiera su libertad a cambio de incriminar al entonces intendente. Un segundo escándalo se desató cuando Grande trató de «atorranta» a una Fiscal, por haber sido citado a declarar en el marco de la misma causa de corrupción. Por esta violencia ejercida contra la funcionaria judicial, el candidato afronta una causa en la que hasta el momento evade presentarse. El último gran escándalo, fue el generado por su amigo el diputado Carlos Zapata quien fue grabado en una conversación donde incrimina al candidato haciendo responsable de la maniobra de una venta ficticia de su radio, a fin de poder cobrar pauta del gobierno de Mauricio Macri, siendo legislador nacional.

Grande lleva como candidato a convencional al abogado Fernando Lardies, a Roque Cornejo conductor del programa televisivo del Colegio de Abogados como candidato a diputado, y al actual concejal José Gauffin (ex PRS, ex PPS, actual PRO) como candidato a repetir su banca. El edil, es uno de los mas opositores a la no gestión de la actual intendenta.

La rebeldía del comité capital hizo que en las provinciales, el radicalismo salteño decida ir con sus propios candidatos y a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, alejados de Juntos por el cambio. Es así que la UNIÓN CÍVICA RADICAL se aventura a llevar a sus propios representantes y depositan en la figura de Bernardo Solá, la candidatura a senador provincial. El abogado, estuvo alejado de la vida política partidaria por 20 años, pero decidió lanzarse al ruedo cansado de quejarse desde la casa y al ver que en el Senado “no hay oposición, y a los pocos que entraron de otros partidos, automáticamente los captaron”. Para diferenciarse de la mayoría de los candidatos, se apura a recalcar que vive de su actividad privada, y no del Estado. Lo acompaña como candidata a convencional María Castañares quien supo desempeñarse como directora de Trabajo en el gobierno de Roberto Augusto Ulloa. Rubén “Chato” Correa, es el candidato con mas conocimiento por su activa participación en la vida política del radicalismo salteño desde sus inicios en la Franja Morada. El candidato a diputado provincial es Profesor de Historia Argentina e Historiografía en la Universidad Nacional de Salta y fue Secretario General de la Unsa. En las últimas elecciones, supo arrebatarle la aspiración al diputado Héctor Chibán, quedándose con la conducción del Comité Capital. Finalmente el candidato a concejal por ese espacio, es el dirigente Alberto Salim, quien ya tuvo su experiencia en el Concejo Deliberante salteño.

Otro espacio político opositor al oficialismo provincial, es el FRENTE DE TODOS que lleva como candidata a senadora a Pamela “me critican por ser mujer” Ares. La pampeana autopercibida salteña, es parte de los funcionarios nacionales que, por lo ajetreado de la campaña política, se perdieron de escuchar al presidente Alberto Fernandez que había manifestado «Todos los que son precandidatos deben dejar sus cargos. Es una regla ética que quiero preservar”. La candidata a convencional por este espacio, es la abogada Sonia Margarita Escudero, ex Secretaria General de la Gobernación del gobierno de Juan Romero, y luego senadora nacional durante doce años. La candidata luego de perder su reelección y ya apartada de Romero, hizo su aproximación al gobernador Juan Urtubey presentándose como precandidata a diputada nacional por el frente Unidad y Renovación, pero perdió las internas contra Andrés Zottos. Encabeza la lista de candidatos a diputados, Isabel De Vita quien intentará retener su banca de diputada. Este frente lleva dos listas de candidatos a concejales. Por un lado el Frente de Todos postula a la actual concejal Laura García, la más acérrima crítica a la ingestión municipal que quiere repetir mandato, y por otro lado en partido Felicidad postula al actual concejal camporista Fernando Ruarte, quien recientemente protagonizó un escándalo al usar electrodomésticos destinados a afiliados del PAMI, como parte de su campaña electoral.

El FRENTE SALTA PARA TODOS postula para senadora a María Lapasset de Unión Popular, una ex dirigente de Apsades, el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, y médica de reconocida trayectoria laboral y gremialista. Como candidata a convencional, lleva a la actual diputada nacional Verónica Caliva, una de las sindicadas como responsable de la movilización de militantes en plena pandemia, que terminó en escándalo en el homenaje a Güemes. El Frente lleva como candidato a diputado provincial al profesor de historia Miguel Caseres, y como candidata a concejal a Marina Eguias.

Por su parte el FRENTE GRANDE lleva como candidato a senador a Marcos Navarro. Como candidato a convencional, lleva al ingeniero industrial Diego Saravia, Docente e Investigador de la UNSa, autor de la primera distribución Argentina de GNU/Linux: Ututo, desarrollada para facilitar el uso del Software Libre y es concejal capitalino. La candidata a diputada es Elia Fernández, quien se presenta como sobrina del ex gobernador Miguel Ragone e hija de Chicha Alonso Ragone, masacrada en Palomitas. En 2019, se convirtió en la única mujer que disputó la gobernación. Políticamente es una férrea crítica a la dirigencia de Sergio Leavy en el Frente de Todos. Finalmente como candidato a concejal, presentan a Cristian Muñoz.

SALTA INDEPENDIENTE el partido del médico Bernardo Biella es el que lleva más candidatas mujeres encabezando las listas. Como candidata a senadora a Marianela Ibarra de profesión Ingeniera Civil, se constituyó en la primera mujer en dirigir el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines (Copaipa). Como candidata a convencional está la docente y escribana Patricia Pomares cuyo padre participó en la modificación de la Constitución del 93. En la categoría diputados, el candidato es el médico cardiólogo Bernardo Biella, nieto del gobernador radical Bernardino Biella El candidato famosos por sus micros de salud “El médico en casa”, fue diputado nacional por la alianza electoral UDESO y formó parte del bloque de la Unión Cívica Radical. También fue candidato a vicegobernador de Salta, acompañando aAlfredo Olmedo. En su primer año, en el Congreso presentó 47 proyectos como autor, y 99 proyectos que acompañó, destacándose el de defensa del consumidor de telefonía celular, el de prevención de la muerte súbita en lugares públicos, el de agilizar los trámites de medicamentos importados en la aduana, el de aumento de penas para conductores que matan mientras manejan alcoholizados o bajo efecto de estupefacientes; y el de sindicalización de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otros. La candidata a repetir su banca de concejal es Paula Benavidez, una abogada que supo marcar la diferencia en la chatura que caracteriza al actual Concejo Deliberante.

El FRENTE DE IZQUIERDA Y TRABAJADORES lleva como candidato a senador, al docente Claudio Del Plá. Histórico dirigente del Partido Obrero (comenzó a militar a los 14 años), actualmente ocupa la banca de diputado provincial, habiendo sido electo en el 2009, 2013 y 2017. Como candidata a convencional, lleva a Daniela Planes, docente y referente del PTS . Encabeza la candidatura a diputado provincial Pablo Lopez,ex diputado provincia, ex diputado nacional a quien se le atribuye una estadía crónica como alumno de la Universidad Nacional de Salta. López también fue elegido convencional constituyente provincial en el año 2003, rechazando la reforma de la Constitución que habilitó el tercer mandato de Juan Carlos Romero como gobernador. La candidata a concejal por este sector es Andrea Villegas del Movimiento Socialista de los Trabajadores.

El FRENTE PARTIDO OBRERO -MAS es el sector disidente que decidió escindirse presentando batalla a los históricos dirigentes del Partido Obrero salteño, lleva como candidata a senadora a Nilda Zerpa, y como candidato a convencional a Marco Tognolini. Como candidata a diputada provincial, a la periodista Violeta Gil quien se presentó en las anteriores elecciones como candidata a gobernadora. Para el Concejo Deliberante, la candidata, es la actual diputada Gabriela Jorge.