La edil fitness no da más de la furia y hasta llegó a llorar después de ser ninguneada en una reunión.

A la edil Candela Correa le pegaron alta ninguneada en el Concejo Deliberante. Estaba por empezar a exponer un proyecto y casi todos sus pares se pararon en medio de la alocución y se fueron.

La dejaron con las palabras a medio salir.

La chica fitness se quedó furiosa y hoy salió por todos los medios a decir que se quedó con las “ganas de mandarlos a la mierda” (tan sutil como su vestimenta).

La ninguneada ocurrió en la reunión de Comisión de Legislación General y el proyecto que ella quería exponer estaba destinado a los adultos mayores.

Se fueron todos menos Romina Arroyo y José García.Raúl Córdoba con solo escuchar el comienzo de la iniciativa dijo que se oponía porque ya la Municipalidad tenía una iniciativa similar.

Ante tamaña falta de respeto, hacia su persona y la gente que trabaja con ella, Cande terminó llorando desconsolada Y subió un video en las redes sociales expresando lo que sentía y reconoce estar cansada de estas situaciones.

Pero ese cansancio no le impedirá buscar la reelección. Es decir, Cande está cansada de ser ninguneada, pero no de cobrar el sueldo.

Justificó esta búsqueda de reelección porque “de afuera no puede hacer nada” y por ende los cambios de la política hay que realizarlos desde adentro. Aunque en estos dos años no realizó ningún cambio desde adentro. Ni siquiera pudo acabar con las hormigas del Huayco.