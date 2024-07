El cantautor indie folk oriundo de La Plata llega a Salta y también al Departamento San Martín, en medio de una gira federal presentando su último disco “Gente hazlo Tú Mismo”.

Por Mario Flores

En una era que hace culto de la reversión nostálgica y el cover generalizado en clave de remix homenaje, Billordo (La Plata, 1976) continúa componiendo canciones nuevas y produciendo discos con una clara perspectiva original, sumando a sus 24 años de trayectoria musical un puñado de canciones íntimas y colectivas en “Gente Hazlo Tú Mismo” (2024), el disco que hace de protagonista en esta nueva gira federal que tendrá al NOA como geografía y marco de presentación, los primeros días de julio.

Son pocos los artistas -de tan larga trayectoria- que encaran la producción musical con una clara perspectiva independiente, que no solamente implica una posición cultural y política a la hora de salir a tocar en vivo, sino también a la hora de componer y lanzar canciones nuevas al espacio federal. Songwriter autogestivo por excelencia, Billordo arribará al noroeste en este primer tramo de su nueva gira que incluye fechas a lo largo y ancho de la Argentina: jueves 4 en San Salvador de Jujuy, viernes 5 en Tartagal (una inclusión importante e infrecuente, que ya posiciona a Tartagal como un escenario y destino más que lógico en los circuitos de los artistas contemporáneos, en el marco de sus 100 años de municipio), sábado 6 en Ciudad de Salta y domingo 7 en San Miguel de Tucumán. Un primer fin de semana del invierno 2024 sin descanso, que permitirá a las distintas ciudades disfrutar de la peculiar performance de este artista independiente: viajero único con su guitarra, las presentaciones de Billordo son cercanas y viscerales, acústicas pero también de profunda energía. La siguiente entrevista, vía Whatsapp, responde nítidamente esos aspectos:

Al cabo de 24 años de carrera musical, produciendo de modo independiente y habiendo recorrido todo el país, ¿cuáles son los climas musicales que encontrás en las diferentes ciudades que visitás hoy?

B: Veo lo que siempre ví, hasta en el rincón más lejano tienen sus artistas propios, algunas ciudades con más movida y otras con menos, pero siempre hay alguien generando su historia. Y obviamente, a diferencia del pasado, en la actualidad al estar tan homogeneizado todo por las mismas redes/plataformas se ve más en los jóvenes muchas similitudes, más allá de que Argentina tiene muchas geografías y climas distintos…

En tu último disco reivindicás el Do It Yourself, y nuevamente el sonido protagonista está centrado en voz y guitarra, ¿cómo cambia en vivo cuando se energiza con la gente?

B: En vivo es muy visceral. Hay que venir a ver a Billordo en vivo: ahí está la verdadera magia. Mi show es muy arriba y tiene tanta energía como si tuviera una banda detrás.

En una entrevista dijiste que una parte de tu compromiso cultural y político es el ir a todos los pueblos, y hay pocos lugares a los que no has llegado. ¿Cómo pensás este proyecto que incluye desde el extremo norte del país, en pueblos como Tartagal, y las ciudades principales del NOA como San Salvador, Salta y Tucumán?

B: Yo, viviendo a tan solo una hora de Buenos Aires, padecí lo unitario del país… Ser federal hace a mi esencia. Estoy feliz de llegar a Tartagal, Jujuy Salta y Tucuman en este invierno. Tocar ahí es tan importante como tocar en Buenos Aires o París, Londres o Berlín. Mi show es siempre el mismo.

La lista de próximas presentaciones incluye hasta mediados de septiembre por diversas comunidades y geografías, ¿cuáles fueron las cambios que viste en el comportamiento del público a lo largo de los años?

B: El cambio principal fue la masificación del indie. Llegué a lugares hace 24 años y me decían «¿Qué hacés? ¿Música de indios aborígenes?». Hoy es un estilo ya casi masivo y se notó eso. Antes habían metaleros, grunges, punks, algún pop… Hoy hay indies. Antes no entendían qué hacía, ahora tampoco la mayoría, pero muchos ya pueden clasificarlo en una onda.

En la apuesta por seguir girando en el así llamado «interior» del país, ¿cuáles son las mayores dificultades que se presentan en el contexto actual -o de siempre-?

B: El problema siempre ha sido de conectividad y costos, y el hecho de que en un país unitario nunca se distribuyó bien el subsidio al transporte. También, que hay zonas que no tienen el mismo poder adquisitivo que otras. El gobierno actual liberó tarifas y eso aumentó mis costos y el de todos… Y luego, el cómo se interpreta a Billordo. Es mi trabajo. Yo no estoy de mochilero o haciendo dedo o en un blog de turismo. Soy un músico profesional en una gira under. Y acá la diferencia en cómo se interpreta y a veces si no hay ese respeto en épocas de crisis las personas pueden fallar.

Este último trabajo nuevamente contiene ciertos versos que podrían ser grafitis o poéticas colectivas, ¿cómo se construyen una poesía que pueda ser replicada por el público sintiéndola como propia?

B: Hay que mirar a la gente. El pedestal del artista alejado de la gente no me representa. Yo primero soy gente. Y hablo desde ahí.

La gira de Billordo por el NOA estará compuesta por las siguientes fechas: 4/7 en Dulce y Melancólico, San Salvador de Jujuy; 5/7 en Bon Gout, Tartagal; 6/7 en Blackhseep, Salta; y 7/7 en Cabalango, en Tucumán. Su disco más reciente de su obra, que se compone por 19 álbumes de estudio, es “Gente Hazlo Tú Mismo”, acaso una suerte de mantra de la cultura underground.