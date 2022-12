La intendenta se está tomando su tiempo para dibujar los números.

Parece que Bettina espera que Papá Noel le traiga un presupuesto que no parezca una burla porque a dos semanas del año nuevo todavía no ingresó en el Concejo Deliberante de Salta la partida presupuestaria por parte del Ejecutivo.

El que salió a criticar es Alberto Salim. Quiere que no se debata a libro cerrado como ocurrió el año pasado.

«Hasta la fecha no tenemos nada en cuanto a presupuesto y tributarias, solo alguna información de que se modificaría el código tributario, pero no qué artículo», dijo Salim en una emisora local. A su vez, reconoció que «necesitamos un tiempo para analizar y no votar a libro cerrado como se hizo el año pasado».

A todo esto, el concejal advirtió que si no se llega a un consenso y no se lo aprueba, el último año de gestión de Romero será sin presupuesto. También recordó que la partida presupuestaria vigente se la había aprobado el 29 de diciembre del año pasado, es decir, justo en la última sesión. Hasta el momento no ingresó ni siquiera a comisión advirtió Salim, lo cual dificulta el panorama.