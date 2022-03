Además parece que ahora se la da de feminista.

Mientas la ciudad hace agua, Bettina Romero se anduvo pavoneando en Buenos Aires, intentando dar nota en cuanto medio pudo: hablar es gratis

Descubrimos, de repente, que es una feminista. Dijo, adeás, que no buscará la gobernación de su provincia y que acompañará a Gustavo Sáenz en la reelección para el 2023.

Todo eso lo dijo a Infobae, medio en el que aprovechó para criticar la gestión de Elizabeth Gómez Alcorta en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad: “Tienen recursos, pero me gustaría que bajen realmente a territorio”.

La primera intendenta mujer de la ciudad de Salta reconoció que la gestión de Alberto Fernández tiene una “mirada federal”, en especial por los buenos resultados que obtuvo frente a los pedidos y reclamos que presentó ante los ministros Eduardo “Wado” De Pedro (Interior), Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas).

Sin embargo, Romero relató que una de las “primeras puertas” que golpeó fue la del Ministerio que encabeza Gómez Alcorta: “Yo me reuní y, siendo franca, pudimos hacer muy poco por una cuestión operativa o quizás porque queda todo en discurso”.

Infobae le preguntó a Bettina sobre una futura candidatura y esto respondió: «Yo amo Salta pero no soy una fanática de los cargos y lugares. Donde uno está tiene que dar lo máximo. Hablar ahora de lo que podría suceder en el futuro la verdad no tiene sentido. Los problemas están hoy y hoy hay alta tasa de desempleo y falta infraestructura. Sin embargo, Salta tiene potencial, tiene historia y gastronomía. Tenemos tanto por hacer que no estoy focalizada en las elecciones, ni siquiera en las del año que viene, sería una falta de respeto hablar de elecciones», dijo.

Y después usó su carta feminista, porque le preguntaron sobre cómo es ser la primera intendenta y cómo se lleva con el movimiento feminista.

«Me identifico con lo que creo que sentimos todos: una sociedad más igualitaria. En mi provincia lamentablemente todavía se lidera el ranking de femicidios. Es por eso que levanto la bandera por una sociedad más justa e igualitaria. Falta mucho por hacer y no puede ser solo leyes provinciales de emergencia para los femicidios, claramente eso no nos lleva a mucho más porque la normativa existe en el país y en nuestras provincias. Lo que hace falta son políticas concretas, por eso desde el municipio pusimos en marcha un banco municipal de microcréditos para las mujeres que tienen algún tipo de dependencia económica y quieren encarar su proyecto propio».

Pero también dijo: «La clave cuando hablamos de feminismo no es detenernos en la violencia ni generar más grieta en una causa que nos tiene que unir a todos. Me niego a los rótulos o a las grietas, en definitiva nadie puede negar que todavía en Argentina falta mucho para hablar de igualdad, no sólo en ocupar cargos sino en tener más oportunidades».