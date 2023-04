Felices pascuas, aunque la casa no esté en orden. Cada vez falta menos para las elecciones y muchos candidatos empiezan a ponerse nerviosos. La oposición se destartala, mientras que Bettina necesita un truco de hipnotismo masivo para hacer olvidar cuatro años olvidables.

Estar en contra de los tarifazos es de demagogos, según Bettina

La intendenta de Salta Capital criticó a los concejales por no apoyar incrementos del 800% en tarifas de algunos barrios de la ciudad.

“lo que hay es demagogia de muchos, porque es fácil ponerse de la vereda del frente”, dijo y apuntó a los concejales que criticaron la medida que llevó a que los tributos municipales superaran en algunos casos el 800%.

Claro, cómo el 800% a la Bettina no le duele, a los que les duele pasan a ser demagogos.

En las redes no faltaron las críticas. “En barrio los Lapachos no hizo nada…. nos seguimos inundando…. en San Carlos solo se repararon una mano de algunas calles…. una VERGÜENZA…”, dijo una vecina.

Todo por un puente

La que se hizo un enredo con las palabras para intentar defender a Bettina esta semana fue la subsecretaria de Promoción Social de la Municipalidad, Jacqueline Cobo. “Hace 16 años que no se construía un puente”, dijo la candidata, quien a concejala consideró que la jefa municipal tiene mucha presencia en la ciudad y lleva adelante un proyecto con visión a futuro.

Por esto último, lo de la presencia, se habrá querido referir a las muchas puestas en escena que tienen como único objetivo hacerse una selfie o subir un video a las redes de la intendencia.

Hace 16 años que una intendenta no se sacaba tantas fotos.

Hablando de puentes, el concejal Gauffin advirtió que el nuevo puente de la Municipalidad será “sólo para bicicletas”.

El puente, pagado dos veces, se está haciendo con el objetivo de disminuir en un 40% el tránsito sobre la Avenida Paraguay pero lo cierto es que el puente en sí mismo no lo va a hacer porque está mal hecho. Mal planificado. “La gente tiene que meterse por los barrios para llegar”, dijo el concejal. El concejal insistió en que no se realizó una buena planificación de la obra “se debería haber gestionado de otra forma, cuando se inaugure la obra van a circular bicicletas” finalizó.

El gran objetivo

Pontussi está más perdida que su jefa. ¿No le está tomando el pelo a los ciudadanos con esta declaración? ¿Después de cuatro años quiere recomponer la relación? Además, lo que Bettina Romero parece necesitar es que cesen las críticas. Pero para eso debería dejar de cometer errores.

O justificar oscuras medidas. Por ejemplo: el doble pago en el puente Arenales. El Tribunal de Cuentas de la Municipalidad pidió al secretario de Hacienda de la gestión de Bettina Romero precisiones sobre la construcción del nuevo puente sobre el rio Arenales por supuesta duplicidad de la obra en la cabecera. Tomando en cuenta las larguísimas discusiones entre concejales y los funcionarios de Bettina Romero por el ninguneo a los pedidos de informes o las respuestas tardías, incompletas y presentadas por personal no capacitado, el Tribunal de Cuentas Municipal exigió que el Informe Técnico esté firmado por funcionarios idóneos, donde se efectúe un estudio pormenorizado de los ítems y de los montos ofertados, cuyo precio resultaría excesivo a simple vista, dice la comunicación oficial.

Esteban, en modo candidato

“Voy a trabajar desde el terreno, no en el sillón tomando café”, dijo el otrora Ministro de Salud.

Curiosamente esta frase recorrió los pasillos del Grand Bourg, donde algunos empleados ociosos y maliciosos señalaron que difícilmente verían a Esteban en el terreno, ya que se siente más cómodo en el sillón, acompañando ese café con medialunas, vigilantes y hasta deliciosas bolas de fraile.

Algunos, un poco más politizados y menos propicios a realizar observaciones sobre el físico de terceros recordaron el nepotismo de Esteban y la persecución feroz a todo aquel médico que se animó a denunciar corrupción en los nosocomios estatales.

Guaymás, despechá

Jorge Guaymás se fue de Avancemos y ahora está más despecha´ que la Rosalía. Si bien pasan los días, no para de tirar mierda para la alianza que postula a Estrada como gobernador.

“Estrada conformó un frente que en vez de fortalecer al peronismo, bendijo a Biella y Zapata”, dijo el dirigente gremial. Y señaló que la fórmula a gobernador y vice se hizo de forma inconsulta y ello produjo molestias dando a entender que su posición no valía. Y además señaló: “Quedó demostrado que lo único que tenía Emiliano era una apetencia personal, nos mintió, y la propuesta es ganarle a Sáenz”.

Al final de una entrevista radial, dijo, como frutilla del postre, que está a favor de la reelección del gobernador Gustavo Sáenz ya que aseveró que es lo que más le conviene a los salteños por su cercanía con el Gobierno nacional.

Cristina Kirchner, en modo víctima

Cristina Kirchner criticó el operativo para detener a uno de los colectiveros que agredieron a Berni. La vicepresidenta Cristina Kirchner utilizó su cuenta de Twitter para criticar el operativo policial en el que se detuvo a uno de los colectiveros que agredieron a Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de Buenos Aires.

“Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?”, escribió Cristina Kirchner

Después, la vicepresidenta citó textual una frase de un seguidores: “Alguien me escribe… textual: “Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni”. Y concluyó: “Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”.

Canosa vs Lali

Viviana Canosa sumó una polémica a las denuncias de abuso de menores cuestionando a Lali Espósito. La conductora aseguró que la cantante incurre en lo mismo cuando besó a fans en sus conciertos.

Todo tras la denuncia de abuso contra Jey Mammon, por Lucas Benvenuto, que asegura haber sido menor mientras mantenían un vínculo.

Canosa generó polémica al comparar lo sucedido entre el conductor con otras prácticas, según ella condenables, que llevan a cabo otras figuras. Como, en este caso apuntó, el “Chape tour” de Lali Espósito.

“Estos eran recitales en los que la cantante se besa con miembros del público que aceptan o le piden que lo haga. “Una mujer chapándose a muchas chicas y chicos. menores, los llama, los busca, los elige y se los chapa, son menores de edad pero eso parece que está bien. Creo que esa chica es menor de edad. Lali hizo mierda a Juan Darthés, pero con Jey Mammon dice que hay que esperar lo que diga la justicia”, expresó Canosa.