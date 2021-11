El discurso antipolítico del candidato liberal porteño duró poco. Luego de reunirse con el expresidente, el economista lo llenó de elogios en una entrevista.

En una entrevista televisiva, el economista liberal y candidato a diputado nacional por CABA Javier Milei, contó que mantuvo una reunión privada con el expresidente organizada por Patricia Bullrich.

“Yo no tenía la gravitación política que emergió después de las PASO, fui y hablé estrictamente de economía, y fui a explicar por qué esto va a estallar”, reveló Milei sobre este encuentro con Macri previo a las elecciones 2021.

Consultado sobre si Macri integra o no la «casta política» a la que el economista suele criticar, Milei respondió: “Macri llegó y tenía un discurso muy razonable y entendible, pero si uno llega al poder y tiene por un lado a la UCR con su socialismo impregnado hasta la médula, la Coalición Cívica y ‘las palomas’, puede ser que haya quedado encerrado y no lo dejaron tomar decisiones, y por eso el gobierno fue lo malo que fue”, justificó Milei a Macri.

Para concluir con su retaila de halagos a Macri, el candidato liberal manifestó que “el hombre hizo una autocrítica, después se sabrá si era cierta o no, y en el ordenamiento que yo estoy planteando no lo veo del lado de los colectivistas. No todos los liberales somos de mismo estilo. De hecho, vos tenés liberales clásicos, liberales minarquistas y anarco capitalistas. Si hizo una autocrítica y dice que ahora va a abrazar más fuerte las ideas de la libertad, me parece que él está del lados de los halcones, no de las palomas”.