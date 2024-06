El reacomodamiento del mapa periodistico local ilustra en detalle la coyuntura política, sacudida por la reaparición de viejos nombres y la activación de causas judiciales. Pauta congelada, empresas en crisis, cambios de mando y políticos en el medio. ¿Qué puede salir mal?

JERSON DE CECCO

Los medios son el campo de juego de la política y por estas horas se está regando el césped. Dirigentes y exlegisladores devenidos en conductores de TV compiten por espacios en el ecosistema mediático local empobreciendo aún más la oferta periodística. Grandes empresas mediáticas atraviesan crisis y vaticinan despidos en medio de un clima de austeridad que incluye el congelamiento de la pauta oficial. En paralelo, algunas empresas pasan de manos y sobrevuelan fantasmas respecto de sus nuevos propietarios.

La aparición y activación de denuncias por corrupción no aportan mucho al esclarecimiento del panorama. Para muchos, la contienda de medio término se adelantó un año y comenzó formalmente con el respaldo del intendente Durand a un posible tercer mandato del gobernador Gustavo Sáenz.

El 10: Políticos afuera

Donde se sintió fuerte el cambio de aire fue en El 10 TV, de propiedad -al menos hasta hace unos días-, de la flia. Longarela. Como cada vez que un medio pasa de manos, volvieron a sentirse murmullos en los pasillos del Grand Bourg: “dicen lo quería Villada”, se escuchó por ahí. El caso es que varios opositores salieron en coro a denunciar un repentino cambio de programación que incluyó el levantamiento de espacios supuestamente críticos al gobierno provincial.

La primera en cacarear fue la diputada provincial olmedista/libertaria, Griselda Galleguillos, que contaba con un programa que hubiera enorgullecido a la sección “me colgué del cable”, de Duro de Domar. Cada sábado, la legisladora trístementer célebre por haber sorteado un baile erótico por el día de la mujer, conducía el ciclo “Griselda con la gente”.

El producto cumplía con todos los requisitos para ser excluido de la grilla, pero la excéntrica rosarina optó por denunciar censura. “Están barriendo con los que opinan distinto al gobierno provincial y así quieren hacer el Pacto de Güemes”, argumentó.

Rápidamente se sumó el diputado nacional Emiliano Estrada, quien también tuvo que salir a buscar pantalla luego de que su programa de educación financiera, “Economía de bolsillo”, haya sido levantado del aire. En un video de redes sociales, el legislador agradeció a sus seguidores y aseguró que “16.000 salteños” le escribieron durante el desarrollo de su programa. Tal parece que el economista aprendió las mañas de la TV y se familiarizó rápido con el hábito de inflar audiencias.

“Esta semana me llamaron diciendo que habían vendido el canal y que habían pedido expresamente, por el tema de la pauta, que yo no saliera al aire”, se lamentó el ex candidato de Avancemos.

Otro de los que se consideró censurado fue el exdiputado kirchnerista, otrora alfonsinista, Jesús “Rana” Villa. Al parecer, el oriundo de Morillo también contaba con su espacio en El 10 que conducía hace poco más de dos meses.

A la hora de explicar qué pasó con su programa, el “rana” apeló a una curiosa metáfora que en algunos barrios se hubiera interpretado bastante fiero: “me cepillaron, esa es la verdad”. El exdiputado provincial no aportó cifras relacionadas a su audiencia, por lo que no podemos precisar a ciencia cierta cuántos salteños se perderán de escucharlo.

A modo de reflexión: ¿Puede considerarse un aporte al pluralismo que diputados o dirigentes, por más opositores que sean, acaparen buena parte de los espacios de Radio y TV?, ¿No cuentan acaso con cámaras y micrófonos a su disposición en cada intervención legislativa? Finalmente, si la oposición se considera subrepresentada en los medios salteños, ¿qué queda para los sectores populares o las nuevas camadas de comunicadores que optaron por formarse durante años en periodismo y comunicación?

Sigue la crisis en el Trihumo

La inestabilidad del grupo Horizontes S.A. contrasta mucho con el presente de sus propietarios. Mientras en el senado, el padre de la famiglia dispone de 26 asesores (hasta hace horas eran 27, con Fayón), los trabajadores de Diario El Tribuno y Radio Salta navegan en la incertidumbre total. En las instalaciones de la empresa periodística continúan los ofrecimientos de retiro voluntario, con el agregado que “se reserva el derecho a decidir el retiro”.

Grupo Horizontes inició el pasado 5 de abril un Proceso Preventivo de Crisis en las oficinas de la Secretaría de Trabajo de la Provincia. El diario, propiedad de la familia Romero, argumentó que sufre una disminución en las ventas de ejemplares, “producto de la coyuntura económica y el auge de los medios digitales”. No es muy difícil estimar cuánto tuvo que ver el senador en la crisis que describe, considerando su acompañamiento al gobierno nacional.

Eso sí, los empleados del grupo tuvieron que prestarse a entrevistas muy serenas con la exintendenta, Bettina Romero, salpicada por el escándalo del vaciamiento de los galpones municipales. No faltaron los minutos de aire ni los centros al área en Radio Salta, El Tribuno y FM Sansone.

Murmullos en El Once

Las repercusiones tras la compra del ex canal 11 por parte de Gustavo “pulpo lanudo” Scaglione, no tardaron en llegar. Los trabajadores del Once TV siguen con preocupación la realidad de los medios del grupo en otras partes del país.

Esta semana se conoció que Diario UNO de Entre Ríos abrió un programa de retiros voluntarios y comenzó hace meses con el pago en cuotas de los salarios. La ola que comenzó con el diario La Capital de Rosario empezó a salpicar a la provincia vecina.

Pagos fuera de tiempo y de manera irregular; demoras en los depósitos de los haberes; irregularidades en las formas de contratación y caída de los ingresos por pauta publicitaria son algunos de los puntos que el colectivo de trabajadores del Diario UNO de Paraná denuncia sobre la situación del medio. A través de una carta pública, la acusación principal apunta a la falta de recategorización y a sueldos congelados sin actualización desde hace cuatro meses. “Estamos absolutamente precarizados y desprotegidos. Nuestros sueldos son de pobreza e indigencia”, señalaron.

En la carta, los trabajadores apuntaron directamente a la empresa Multiportal Medios S.A., la pata local del Multimedios La Capital que preside Scaglione. Además del UNO en Paraná, el grupo es dueño de Diario UNO Santa Fe y de las radios LT15 de Concordia; LT39 de Victoria; Radio 88.7 La Red Paraná y FM UNA.

El pago de haberes en los medios de Scaglione estaría rozando lo ilegal porque se cobra en cuotas y a mes vencido, contra lo que mandan la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de Prensa (541/08). La respuesta de la empresa es que no hay fondos.

Prueba de que Scaglione intenta acercarse al gobierno nacional es su presencia, hace unos días, en el acto de afiliación que La Libertad Avanza organizó en Rosario, con la presencia de Karina Milei. El santafesino fue una de las pocas personas “no libertarias” que tuvo acceso al VIP durante el acto.

La crisis de Diario UNO hace ruido en las instalaciones de calle España y los trabajadores exigen definiciones a una patronal cada vez más distante.