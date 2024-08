A&G Construcciones: La pesadilla de la casa propia 

Una mujer con dos hijos discapacitados denuncia haber sido estafada por la firma A&G Construcciones. En enero de 2023 pagó el equivalente a 25 mil dólares y jamás le entregaron su casa. Los casos de personas damnificadas superarían la docena.

Kim Im Porta

Natalia Díaz es madre de tres hijos, dos de los cuales tienen discapacidad. Uno de ellos es autista y su hermano tiene retraso madurativo. Ella, por su parte, padece artritis reumatoidea y actualmente vive en el domicilio de sus padres. Nada de eso, sin embargo, le impidió llevar adelante su reclamo contra la empresa A&G Construcciones, a la que consideraba una firma seria y en la que confió los ahorros de toda su vida.

A un año y medio de haber pagado el equivalente a 25 mil dólares para cumplir su sueño de tener un hogar, la empresa no cumplió con lo prometido y, en cambio, sólo ofreció excusas. Ahora exige el reembolso de su dinero o, en su defecto, que haya justicia.

Hasta el momento, las quejas sólo habían llegado hasta las oficinas de Defensa del Consumidor, sin embargo, más de doce familias perjudicadas anticipan una catarata de denuncias penales.

En diálogo con Cuarto Poder, Díaz reconoce que, en una primera instancia, la firma le dio una buena impresión. “Yo vi publicidades de esta empresa, A&G Construcciones, en la vía pública y en redes sociales. Creí que era una empresa seria. Así llegué a sus oficinas que quedan en Dean Funes 341, me atendió un vendedor y también pude hablar con la gerenta, Mercedes Juárez. Me contaron cómo era el tema: yo debía entregar una parte y el resto lo pagaba en cuotas. Si pagaba el total, me daban una bonificación”, detalló.

“Yo junté plata y compré un terreno en Vaqueros. Luego busqué esta constructora porque realiza construcción en seco, ya sea durlock o wood frame. Yo quería una casa con dos habitaciones y eso fue lo que pedí. Me contaron de una casa que estaban construyendo en Cerrillos y fuimos a verla. Ahí les dije que esa era la casa de mis sueños. Pero fue eso nomás, un sueño, porque no hicieron nada”, agregó Natalia.

Un año y medio de espera

Natalia terminó de pagar el 100% de su vivienda en marzo de 2023. Desde entonces, todo fueron excusas para aplazar una y otra vez la ansiada entrega. “Yo firmé el contrato en enero de 2023”, especifica. “Les conté que tengo discapacidad y tengo tres menores a mi cargo, de los cuales dos tienen discapacidad. Uno tiene autismo y otro retraso mental. Yo les pagué a ellos entre enero y marzo de 2023, la suma de $9.750.000”.

La empresa le ofreció el pago de un monto fijo y la financiación del resto. De esa forma, Natalia abonó $7.834.000 el 26 de enero. Al día siguiente puso otros $1.666.000 y el 30 de marzo los restantes $250.000. “Fuimos a la escribanía, firmé el contrato y lo tomé con mucha seriedad. Ellos me mostraron todo, las ventanas, la pintura y hasta un render”.

Pero el problema no terminó ahí, ya que a la cifra pagada tuvo que sumar otros gastos para el acondicionamiento de su terreno en Vaqueros. Esto fue una exigencia de la empresa: “Me daban la llave en mano, pero me pedían que el terreno esté en condiciones. Es decir, nivelado, desmalezado y cercado. Además, debía poner agua y medidor de luz. Tuve que sacar la plata de abajo de la tierra para hacer todo eso. Hasta ahora me viene la boleta de la luz por $5 mil pesos y no hay nadie ahí”, denunció Díaz.

Allí comenzó su peregrinación: de la municipalidad de Vaqueros a la empresa y viceversa. “Yo iba cada tanto a preguntar por qué no avanzaban y me decían que ya estaban los planos presentados en el municipio de Vaqueros. Fui a la Municipalidad a preguntar y me dijeron que no había nada presentado”.

“Ellos se habían comprometido a que yo iba a pasar la navidad en mi casa, o sea, diciembre de 2023, pero fue pasando el tiempo. Después, la fecha pasó para febrero, luego a abril y después el problema eran las lluvias que no permitían avanzar con la construcción”.

Una docena de damnificados

En una de las múltiples visitas a las oficinas de la empresa, Natalia notó que no era la única en llevar sus reclamos a los despachos de calle Dean Funes. Fue entonces que decidió empezar a investigar por su cuenta. “Ví que todas las reacciones en la página de la empresa eran negativas y traté de contactarme con otros clientes afectados. Hablando con una mujer, me dijo que a su hermano no le entregaban una casa que había pagado en un 100% hace tres años. Sólo le dejaron un obrador dentro del terreno y se mandaron a mudar. A otra mujer le deben una casa que pagó hace 2 años. Así empecé a contactarme con otros damnificados y formamos un grupo de whatsapp. Al día de hoy somos más de doce los que estamos reclamando por el mismo motivo”, señaló Díaz a Cuarto Poder.

Incluso en las mediaciones orquestadas por la Secretaría de Defensa del Consumidor quedaba en evidencia la multiplicidad de casos que involucraron a la empresa. “Hice la denuncia en Defensa del Consumidor y fuimos a una mediación. Del otro lado, estaba la abogada de la empresa. Cuando la pusieron en contacto conmigo ni siquiera conocía mi caso. Ahí supe que tenían otras mediaciones con otros clientes perjudicados”.

Al día de hoy, Natalia lucha por recuperar lo invertido, un monto que considerando el tipo de cmabio de enero de 2023, equivale a 25 mil dólares. De no ser así, no descarta la vía penal y convoca a otros damnificados a seguir su ejemplo. Aquellos que hayan sido perjudicados por esta empresa, los invito a que me contacten a través del 3874082656. Juntos podemos hacer justicia por lo que nos corresponde”, finalizó.